Afrique: Quart de finale retour - L'AS FAR élimine Pyramids et se qualifie en demi-finale

L'AS FAR s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique de football, après sa victoire à l'extérieur face à Pyramids FC sur le score de 2 buts à 1, samedi au stade 30 Juin au Caire, en match retour des quarts de finale.

Les Militaires ont ouvert le score dès la 9e minute par l'intermédiaire de Reda Slim, avant de doubler la mise à la 54e minute grâce à Rabii Hrimat.

Les Égyptiens ont réduit l'écart à la 62e minute par Fiston Mayele, sans parvenir à revenir au score.

Le match aller, disputé à Rabat, s'était soldé par un nul (1-1).

Grâce à ce succès (3-2 sur l'ensemble des deux matchs), l'AS FAR valide son billet pour le dernier carré de la compétition.

L'AS FAR affrontera en demi-finale le vainqueur de la double confrontation entre la RS Berkane et Al Hilal Omdurman, dont l'issue sera connue à l'issue du match prévu dimanche.