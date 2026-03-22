Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 mars 2026

revue de presse

AES : L’Allemagne évacue son personnel diplomatique du Niger

L’Allemagne a annoncé vendredi avoir évacué temporairement son personnel diplomatique de son ambassade à Niamey, invoquant une détérioration de la situation sécuritaire au Niger.

« En raison des risques actuels, le personnel a été transféré hors du pays et ne peut plus assurer d’assistance consulaire », a précisé le ministère allemand des Affaires étrangères sur son site.

Depuis le coup d’État de juillet 2023, le Niger est dirigé par une junte militaire et reste en proie à une violence djihadiste endémique, avec des groupes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique actifs depuis plus d’une décennie. [Source Africanews]

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Coopération Sud-Sud : 800 casques bleus tchadiens attendus en Haïti

Le Tchad s’apprête à jouer un rôle de premier plan sur la scène sécuritaire internationale. D’ici juin 2026, N’Djamena prévoit de déployer un contingent massif de 800 policiers et gendarmes en Haïti.

Cette annonce, confirmée ce samedi 21 mars, s’inscrit dans le cadre de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMS). Lancée en 2024 sous l’égide des Nations unies, cette force internationale tente désespérément de stabiliser un pays où les gangs armés font la loi, contrôlant désormais la quasi-totalité de la capitale, Port-au-Prince. [Source Afrik.com]

LDC CAF : L’AS FAR de Rabat qualifiée en demi-finales

L’AS FAR de Rabat a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions CAF après sa victoire ce samedi 21 mars au Caire face au club égyptien Pyramids FC tenant du titre, par 2-1.

Après le nul concédé il y a une semaine à Rabat 1-1, club marocain AS FAR a renversé la situation en déplacement en s’imposant 2-1 face à Pyramids FC.

Les militaires ont bien lancé leur rencontre en ouvrant le score très tôt grâce à Reda Slim, dès la 9e minute. Au retour des vestiaires, le capitaine Mohamed Rabie Hrimat a doublé la mise pour les FAR à la 54e minute, profitant d’un centre sur corner exécuté par Reda Slim. [Source Apanews]

Bénin : Romuald Wadagni, candidat du parti au pouvoir, présente son projet de société

À Cotonou, à sept jours du démarrage officiel de la campagne présidentielle, Romuald Wadagni, 49 ans, a rendu public son programme samedi. Soutenu par la majorité en place et présenté comme le successeur désigné du président Patrice Talon, il a détaillé les grands axes de son projet devant une assistance nombreuse.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean‑Luc Aplogan, on rapporte une salle comble au Palais des Congrès où les couleurs du candidat dominaient l’espace. Portraits et banderoles aux tons bleu et blanc accompagnaient la colistière annoncée, Mariam Talata.

Sur scène, Wadagni s’est exprimé sans notes ni prompteur, dans un registre entre conférence et meeting, maîtrisant longuement son intervention. Il a commencé par rappeler le bilan économique de la dernière décennie sous la présidence Talon, affirmant que le Bénin a su maintenir une croissance à plus de 7 % malgré les tensions internationales et les crises. [Source beninwebtv]

Coopération Angola-Botswana : Vers la signature de 17 accords

L’Angola et le Botswana ambitionnent d’accélérer le renforcement de leur coopération bilatérale à travers la finalisation de 17 instruments juridiques, à l’issue d’une rencontre tenue le 19 mars 2026 à Luanda entre les présidents João Lourenço et Duma Boko.

Selon le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, les deux pays travailleront à la conclusion de ces accords, qui couvrent plusieurs secteurs notamment l’agriculture, l’élevage, l’énergie, le pétrole et le gaz. [Source Africa 24]

Madagascar: la guerre au Moyen-Orient met l'approvisionnement en carburant sous tension

À Madagascar, Antananarivo est au point mort. Depuis plusieurs jours, la chasse au carburant paralyse les rues de la capitale malgache. En cause : le retard du navire Advantage Passion, resté bloqué cinq jours au Moyen-Orient, en raison de la guerre.

Si l’Office malgache des hydrocarbures promet un retour à la normale grâce à des stocks stratégiques, la tension reste vive dans la capitale. [Source RFI]

Zimbabwe: Arrestation d’opposants à la prolongation de mandat du président

Une figure de l’opposition au Zimbabwe et ancien ministre, qui conteste une réforme constitutionnelle visant à prolonger le mandat du président Emmerson Mnangagwa, a été arrêté samedi, en compagnie d’autres opposants, a annoncé son organisation, Constitution Defenders Forum (CDF).

Le gouvernement de ce pays d’Afrique australe, dirigé depuis son indépendance il y a 45 ans par le parti Zanu-PF, a lancé en février un projet contesté de réforme de la Constitution qui doit étendre de deux années supplémentaires le mandat présidentiel.

Avocat de renom et ancien ministre des Finances, Tendai Biti organisait un rassemblement à Mutare, ville frontalière du Mozambique, quand il a été arrêté samedi en compagnie d’activistes et de journalistes d’après le CDF. [Source Mediapart]

En Afrique du Sud, des milliers de personnes défilent « en défense de la souveraineté », après des mois de pressions américaines

En plus de la plainte sud-africaine pour génocide déposée contre Israël devant la justice internationale, l’administration Trump reproche aussi à Pretoria une prétendue persécution des Afrikaners.

Des milliers de Sud-Africains ont défilé, samedi 21 mars, dans Johannesburg à l’appel de l’ANC (le premier parti du pays), « en défense de la souveraineté et des gains démocratiques », selon le mot d’ordre repris sur une banderole en tête de cortège, après des mois de pressions américaines. [Source Le Monde Afrique]

Le taux d'accès à l'eau potable bondit de 60% à 72% en cinq ans au Togo

Des progrès significatifs ont été enregistrés en matière d'accès à l'eau potable.

De 60% en 2020, le taux national a atteint 72% en 2025, avec une performance notable en milieu rural où la desserte serait de 77%, a indiqué samedi le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui.

Ces résultats sont le fruit d'investissements importants : réalisation d'infrastructures d'alimentation en eau potable, déploiement de postes d'eau autonomes solaires dans les zones rurales et modernisation des systèmes de production et de distribution urbains. [Source Togonews]

L’initiative « Empreinte verte » de l’Éthiopie est une référence inspirante pour les nations, selon l’ambassadeur de Colombie.

L’initiative de l'empreinte verte de l’Éthiopie constitue un modèle remarquable qui inspire les pays et leurs dirigeants à travers le monde, a déclaré l’ambassadeur de Colombie en Éthiopie, Yeison Arcadio Meneses Copete.

Dans un entretien accordé à ENA, le diplomate a salué cette politique portée par le Premier ministre Abiy Ahmed, la qualifiant d’initiative majeure et d’effort collectif exemplaire.

Il a souligné qu’au-delà de l’action gouvernementale, cette démarche repose également sur l’engagement des citoyens. [Source ENA]