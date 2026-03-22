De la surexploitation à la valorisation durable, la Côte d'Ivoire engage une nouvelle bataille : faire de ses forêts un moteur de croissance verte et inclusive.

À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire a célébré, ce 21 mars 2026, la Journée internationale des forêts, autour du thème « Les forêts et les économies ». À cette occasion, le Gouvernement ivoirien, par la voix du ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a lancé un appel fort à un changement de paradigme dans la gestion du patrimoine forestier national.

Dans son message officiel, le ministre a rappelé que la forêt ne se limite pas à un réservoir de biodiversité, mais constitue également un levier stratégique de développement économique et social. « Les forêts sont de véritables infrastructures économiques », a-t-il souligné, mettant en avant leur rôle dans la création d'emplois en milieu rural, l'approvisionnement de l'industrie du bois et le soutien à l'agriculture, notamment la filière cacao, pilier de l'économie ivoirienne.

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Cependant, cette richesse est aujourd'hui fragilisée par la dégradation du couvert forestier, qui représente non seulement une menace écologique, mais également un manque à gagner pour l'économie nationale et les ménages les plus vulnérables. Face à cette situation, le Gouvernement entend accélérer la transition vers une économie forestière durable, fondée sur la restauration et la valorisation des ressources.

L'ambition affichée est claire : porter le taux de couverture forestière à 20 % d'ici 2030. Pour y parvenir, plusieurs projets structurants sont en cours de déploiement, notamment le programme de Restauration Durable des Forêts appuyé par la Banque Européenne d'Investissement, le Projet d'Appui à la Préservation des Ressources Naturelles (PAPREN) financé par l'AFD via le C2D, ainsi que diverses initiatives de la coopération allemande, telles que Proforêt et Forests4Future.

Par ailleurs, l'innovation technologique s'impose comme un outil clé dans cette stratégie. L'utilisation de drones et de l'intelligence artificielle permet désormais de renforcer la surveillance des massifs forestiers et d'optimiser leur gestion.

Au-delà des actions gouvernementales, Jacques Assahoré Konan a insisté sur la responsabilité collective dans la préservation de ce « coffre-fort national ». Il a ainsi appelé à une mobilisation de tous les acteurs - État, secteur privé, partenaires techniques, ONG, chefs traditionnels et citoyens - pour bâtir une économie verte, inclusive et durable.

En cette Journée internationale des forêts, le message est sans équivoque : protéger les forêts, c'est investir dans l'avenir économique et environnemental de la Côte d'Ivoire.