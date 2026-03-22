Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de la femme - Les femmes de la Dgi appelées à préserver leur équilibre mental

21 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Réunies le 13 mars 2026 dans l'enceinte du siège de la Mutuelle des agents de la Ddgi (Madgi) à Cocody Riviera Faya, les femmes de la Direction générale des impôts (Dgi) ont célébré la Journée internationale des droits de la femme autour de la santé mentale, levier essentiel de performance et d'épanouissement. C'est dans une atmosphère mêlait solennité et convivialité, qu'une cinquantaine agentes ont marqué d'une empreinte forte cette célébration placée sous le thème « La femme au coeur de l'essor fiscal ».

En ouvrant la cérémonie, la présidente de la Madgi, Loukou Mariette a donné le ton : « La femme constitue un pilier essentiel pour la société (...) pourtant, elle doit souvent trouver un équilibre délicat entre les exigences professionnelles et les responsabilités familiales ». Elle a insisté sur la nécessité d'un environnement propice à l'épanouissement, soulignant que « préserver l'équilibre psychologique et émotionnel » demeure une condition de performance durable.

Au coeur des échanges, la question du burn-out a mobilisé l'attention. « Le burn-out n'est pas une maladie déclarée, mais il devient une dépression maladive s'il est mal géré », ont averti Dr. Touré Kessé Alexis, psychologue et Dr. Diomandé Afouchata, médecin psychiatre, plaidant pour une prise en charge à la fois personnelle et institutionnelle. Un message renforcé par les intervenants, pour qui « le burn-out n'est pas collectif, il est individuel ».

Représentant le parrain, Renée Biandji, a salué « une initiative qui fera du bien aux femmes », tout en les exhortant à « penser à leur épanouissement dans tout ce qu'elles font ». Dans la même dynamique, le coach en développement personnel et chef d'entreprise Nga Justin a invité à une introspection salvatrice : « Nous sommes nés pour être heureux (...) il faut commencer par se préférer, assumer sa situation et s'élever face aux défis ».

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La cérémonie s'est achevée dans une ambiance fraternelle, entre remise de plus de 200 kits et rupture collective du jeûne, symbole d'unité entre femmes musulmanes et chrétiennes. Une clôture empreinte de solidarité, à l'image d'un engagement renouvelé. Placer la femme, équilibrée et épanouie, au coeur de la performance fiscale.

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