Cote d'Ivoire: Ramadan et Carême - Une présidente d'une coopérative scolaire fait don aux enseignants

La présidente de la coopérative du Groupe scolaire la Palmeraie, Koffi Marie-Lydie et son bureau ont fait don de vivres à tout le personnel de cet établissement, le mardi 17 mars 2026. Ce don est constitué de deux cartons de riz, un carton de lait et un sac de sucre. « Ce don est notre manière à nous d'aider nos maitres et nos maîtresses à bien vivre ce temps de jeûne et de carême », s'est exprimé la présidente Koffi Marie-Lydie, 10 ans, élève en classe de CM 1.

« La tutrice de la coopérative vient d'offrir des présents par rapport au mois de Ramadan et de Carême pour tout le personnel. Nous voudrions dire merci à Dieu. Parce que depuis l'existence de cet établissement, je crois que c'est la première fois que nous assistons à un tel acte. Nous pensons que cela est inspiré de Dieu et que cela profite à tous en cette année spéciale où les chrétiens et les musulmans jeûnent ensemble », s'est réjoui Konan Kouamé Anzoumana, le directeur de cette école.

« Que Dieu exauce toutes les prières qui nous sont favorables », a-t-il souhaité. Ce dernier a profité pour revenir sur les acquis de cette école primaire créée en 1996 et qui est dans la célébration de sa 30e année en 2026.

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Pour rappel, la coopérative de cette école compte plus de 200 élèves. La présidente est élue pour une durée de 2 ans non-renouvelable