Afrique de l'Ouest: Coopération sécuritaire - Abidjan et Cotonou renforcent leur alliance face aux défis terroristes

Face à la montée des menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest, Abidjan et Cotonou intensifient leur coopération militaire pour bâtir une réponse concertée et durable.

Les relations militaires entre la Côte d'Ivoire et le Bénin franchissent un nouveau cap. Le jeudi 19 mars 2026, une délégation de haut niveau des Forces Armées de Côte d'Ivoire (FACI), conduite par le Général d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major Général des Armées (CEMGA), a effectué une visite de travail à Cotonou.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des échanges amorcés le 18 juillet 2025 à Abidjan. À l'instar de la précédente session, les travaux ont réuni les Chefs d'État-Major des armées ivoirienne et béninoise, avec la participation de leur homologue français, témoignant de la dimension trilatérale de ce partenariat stratégique.

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Au coeur des discussions : l'évaluation des avancées enregistrées dans le cadre de la coopération militaire, mais aussi l'adaptation des dispositifs opérationnels face à l'évolution de la menace terroriste dans la sous-région. Les responsables militaires ont, à cet effet, exploré de nouvelles pistes visant à renforcer l'efficacité des actions conjointes et à anticiper les défis sécuritaires émergents.

Les échanges ont également permis de consolider les acquis en matière de collaboration, tout en jetant les bases de perspectives innovantes en termes de formation, de partage de renseignements et de coordination des opérations.

Au terme de cette séance de travail, la délégation conjointe a été reçue en audience par le Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Cette rencontre a été l'occasion pour les chefs militaires de rendre compte des conclusions des travaux et de recueillir les orientations du chef de l'État béninois.

À travers cette visite à forte portée stratégique, la Côte d'Ivoire et le Bénin réaffirment leur volonté commune de renforcer durablement leur partenariat militaire, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires croissants.