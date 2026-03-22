Cote d'Ivoire: Promotion des droits de l'enfant - La coopération suédoise accompagne la société civile ivoirienne

Un atelier a marqué le lancement du programme Proscide 2025-2028 en Côte d'Ivoire.

Save the Children Côte d'Ivoire a procédé, le mardi 17 mars 2026, au lancement du programme Proscide 2025-2028, lors d'un atelier national organisé à son siège à Cocody. Financé par la coopération suédoise, ce programme vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile en vue de mieux promouvoir et défendre les droits de l'enfant.

À cette occasion, la directrice des programmes et opérations de Save the Children, Sononsa Cissé, a indiqué que ce programme s'inscrit dans une dynamique mondiale portée par Save the Children Suède, dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire. Elle a souligné que Proscide repose sur « une ambition forte », celle de permettre aux acteurs de la société civile, y compris les enfants, de « revendiquer un espace civique » et de tenir les détenteurs d'obligations responsables du respect des droits de l'enfant.

C'est-à-dire permettre aux organisations et aux citoyens de s'exprimer librement, de participer aux décisions publiques et de faire entendre leurs préoccupations, puis leur donner les moyens de demander des comptes aux autorités et institutions en charge de garantir les droits des enfants.

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Selon Sononsa Cissé, le programme vise également à « renforcer durablement les capacités des organisations locales et nationales », afin qu'elles puissent mieux défendre et promouvoir les droits des enfants dans tous les environnements où ils évoluent.

« À travers Proscide, nous nous engageons ensemble dans une dynamique visant à renforcer durablement les capacités des organisations locales et nationales, afin qu'elles puissent défendre, promouvoir et réaliser les droits des enfants dans tous les espaces où ils vivent, grandissent et s'expriment », a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que cette initiative s'appuie sur une approche fondée sur les droits humains, intégrant des principes tels que l'inclusion sociale, l'égalité de genre, la durabilité et la justice climatique.

La directrice a, par ailleurs, relevé que Proscide met l'accent sur le transfert de pouvoir vers les acteurs locaux, en valorisant les organisations enracinées dans les réalités nationales, y compris celles dirigées par les enfants et les jeunes. Elle a ajouté que le programme prévoit des mécanismes de soutien adaptés, notamment le financement de projets, le renforcement des capacités et l'accompagnement institutionnel.

Évoquant les objectifs de l'atelier, elle a indiqué qu'il a pour but de présenter le programme aux parties prenantes, à en expliquer les enjeux et à favoriser une compréhension commune en vue d'une mise en oeuvre « cohérente, efficace et durable ». Elle a également souligné que les participants seront outillés sur des approches clés, dont l'approche Oca/Ocd, essentielle à l'autonomisation des organisations partenaires.

Se félicitant de la mobilisation des acteurs, Sononsa Cissé a salué la participation de plus de 45 représentants d'institutions publiques, d'organisations de la société civile et de partenaires techniques et financiers. Elle a estimé que cet engagement témoigne de l'intérêt accordé à la promotion des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.