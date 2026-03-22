Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Nabou Fall instruit les femmes sur comment devenir charismatique

Au-delà de l'image et des apparences, le charisme féminin se construit à partir d'un travail intérieur fondé sur la maîtrise émotionnelle, la posture et l'alignement personnel.

La coach exécutive internationale, conférencière Tedx et Ceo de Nfa Group, Nabou Fall, a animé, le samedi 14 mars 2026 à Cocody, une conférence dénommée « Femme charismatique » pour marquer la célébration de la journée des droits de la femme.

Face aux participantes, la conférencière a à déconstruire certaines idées reçues sur le charisme féminin. « Le charisme féminin, ce n'est ni une performance, ni une perception, encore moins le fait d'être la personne la plus sapée dans une pièce », a-t-elle affirmé. Selon elle, le véritable charisme ne repose pas non plus sur la quantité de connaissances d'une personne. « C'est être la personne qui a une certaine stabilité à l'intérieur d'elle », a expliqué Nabou Fall, évoquant la nécessité d'une maîtrise émotionnelle.

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Pour l'oratrice, la gestion des émotions est essentielle dans les environnements professionnels. Elle a souligné que les réactions impulsives peuvent affecter l'image et la crédibilité d'une personne. C'est pourquoi elle a précisé que le charisme relève d'un travail intérieur et non d'un simple effort d'apparence ou de visibilité.

La conférencière a également évoqué la notion d'« aura », qu'elle définit comme la présence, la posture et le statut qu'une personne dégage dès son entrée dans un espace. Cette aura, a-t-elle souligné, constitue une forme d'« architecture énergétique » perceptible par l'entourage avant même la prise de parole.

Nabou Fall a par ailleurs invité les participantes à préserver cette présence professionnelle, même lorsqu'elles traversent des situations personnelles difficiles. Dans les environnements professionnels, a-t-elle fait remarquer, il est essentiel de ne pas laisser les énergies extérieures ou les tensions personnelles influencer sa posture ou la qualité de son travail.

La question de l'alignement personnel a également occupé une place importante dans son intervention. L'oratrice a relevé que certaines personnes ont tendance à se conformer aux attentes de leur entourage ou à imiter des modèles qui ne leur correspondent pas. Or, selon elle, l'alignement consiste à faire coïncider ce que l'on pense, ce que l'on ressent avec ce que l'on fait. Elle a souligné que cette cohérence peut parfois conduire à des réorientations professionnelles.

Cette conférence a également servi de cadre au lancement de la Women Leaders Akademy (WLA), une initiative portée par Nabou Fall. Cette académie vise à aider les femmes à améliorer leur posture professionnelle, développer leur influence et accéder à des postes de responsabilité, ou à mieux s'affirmer lorsqu'elles occupent déjà des fonctions de leadership.

Selon Nabou Fall, cette académie repose sur trois éléments essentiels. D'abord apprendre à se connaître, en identifiant ses forces, ses faiblesses et les leviers sur lesquels s'appuyer pour progresser. Ensuite structurer son leadership en définissant clairement la personne que l'on souhaite devenir et en travaillant à dépasser les freins personnels qui peuvent entraver cette évolution. Et enfin incarner ce leadership dans ses actions afin de produire un véritable impact.

La conférencière a expliqué que ce projet s'appuie sur son expérience professionnelle. « J'étais directrice dans plusieurs entreprises, dans des multinationales, et je suis entrepreneure depuis plus d'une dizaine d'années », a-t-elle rappelé, précisant qu'elle accompagne depuis plusieurs années des dirigeants, hommes et femmes.