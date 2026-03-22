Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la poésie - La parole poétique célébrée comme souffle de liberté et de création

Entre émotion, engagement et transmission, la poésie continue de faire vibrer les consciences et de tisser des liens entre les peuples.

Ce samedi 21 mars 2026, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la poésie, une initiative de l'UNESCO visant à promouvoir la diversité linguistique et à valoriser la richesse de l'expression poétique à travers le monde. En Côte d'Ivoire, cette date a été marquée par diverses activités culturelles mettant en lumière la place de la poésie dans la société contemporaine.

Dans plusieurs établissements scolaires, centres culturels et espaces artistiques, des récitals, ateliers d'écriture et rencontres littéraires ont rassemblé élèves, étudiants, écrivains et passionnés de lettres. Ces moments d'échange ont permis de rappeler que la poésie demeure un vecteur puissant d'émotions, de transmission de valeurs et de réflexion sur les enjeux sociaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de sa dimension esthétique, la poésie est aussi un outil de dialogue et de cohésion sociale. Elle donne voix aux sans-voix, traduit les aspirations des peuples et contribue à la construction d'une mémoire collective. À travers des vers engagés ou lyriques, les poètes interrogent le monde, dénoncent les injustices et célèbrent l'humanité dans toute sa diversité.

En Côte d'Ivoire, la poésie continue de se réinventer, portée par une nouvelle génération d'auteurs qui mêlent traditions orales et écritures contemporaines. Des figures emblématiques de la littérature ivoirienne aux jeunes talents émergents, tous participent à faire vivre cet art souvent discret mais profondément ancré dans la culture.

Instituée en 1999 par l'UNESCO, la Journée mondiale de la poésie vise également à soutenir les petites maisons d'édition, encourager la lecture et renforcer la présence de la poésie dans les médias. Elle rappelle que, dans un monde en mutation, les mots restent une arme pacifique capable d'inspirer, d'apaiser et de rassembler.

En célébrant la poésie, la Côte d'Ivoire réaffirme ainsi son attachement à la culture et à la créativité, véritables piliers du vivre-ensemble et du développement humain.