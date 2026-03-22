Cote d'Ivoire: Zouglou - Posso signe son grand retour avec 'Sorti dans dos'

21 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Après seize années de silence, Posso, de son vrai nom Ekparé Ernest, revient sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé "Sorti dans dos". Présenté le samedi 21 mars 2026 à Yopougon, ce projet de 16 titres se veut une plongée « sincère », selon l'artiste, dans les réalités sociales et personnelles de l'artiste. Le nouvel opus a été présenté dans une atmosphère vibrante et empreinte de nostalgie. Yopougon Niangon a renoué, le temps d'une conférence, avec l'une de ses voix zouglou les plus attendues.

Entouré de son arrangeur, Yves de Bimbola et de son producteur, Ange Bebel Primaël, Posso a levé le voile sur un album mûri depuis 2023, a-t-on appris. « J'ai pris du recul pendant 16 ans, car ce n'était pas mon temps. Aujourd'hui, chaque titre correspond à une année passée », confie l'artiste, visiblement ému de ce retour.

Porté par le titre promotionnel "Moto chicha", l'album "Sorti dans dos" explore l'amour, les comportements de la jeunesse et le vécu de son auteur. « Le nom vient du fait qu'il revient à un moment où le public ne l'attend pas », explique le producteur. Ce dernier insiste aussi sur la qualité d'un projet réalisé sans excès budgétaire, mais avec exigence.

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L'album bénéficie de collaborations avec des arrangeurs de renom, dont Koudou Atanase et de featurings avec Atito Kpata et le rappeur Defty. « Il fallait que la musique lui redonne de la force », souligne l'arrangeur, évoquant un travail intense mais maîtrisé.

Soutenu par Pat Sako, Siro, Popolaye des Garagistes, Eric Patron... des figures du zouglou venues nombreuses, Posso ambitionne désormais une grande scène. « Il n'y a pas de numéro 1 ou 2 en zouglou. Je viens pour faire plaisir », affirme-t-il.

La cérémonie s'est achevée par une écoute exclusive de quelques titres, laissant entrevoir un retour habité et profondément humain.

Avec "Sorti dans dos", Posso ne revient pas seulement sur le devant de la scène, il veut réaffirmer, avec sincérité, sa place et son histoire, souligne l'artiste.

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