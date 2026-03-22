Cote d'Ivoire: Dédicace - La BD Slimane & Marie, un outil pour initier les jeunes à l'éducation financière

Entre divertissement et pédagogie, la bande dessinée Slimane & Marie s'impose comme un outil innovant pour sensibiliser enfants et familles à la gestion de l'argent.

Dans le cadre de la Global Money Week 2026, célébrée du 16 au 22 mars autour du thème « Smart Money Talk » (« Osons parler d'argent »), la Fondation LN a organisé, le samedi 21 mars 2026, une séance de dédicace de la bande dessinée Slimane & Marie (tomes 1 et 2) à la Fnac Cap Sud-Marcory. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique internationale visant à sensibiliser les jeunes à l'éducation financière et à encourager des échanges simples et décomplexés autour de l'argent.

Présidée par Leticia N'Cho-Traoré, la Fondation LN oeuvre activement pour promouvoir une culture financière dès le plus jeune âge. À travers des outils pédagogiques et des actions de terrain, elle entend accompagner les familles dans l'apprentissage de notions essentielles telles que l'épargne, la gestion ou encore la prise de décision. « L'ambition va bien au-delà du simple divertissement. Il s'agit de donner aux familles des clés pour parler d'argent sans tabou », a-t-elle souligné.

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Conçue comme un support éducatif accessible, la BD Slimane & Marie met en scène des situations du quotidien pour aider les enfants à comprendre l'argent de manière concrète et ludique. Elle favorise également le dialogue entre parents et enfants, dans un contexte où ces sujets restent souvent sensibles dans les sociétés africaines et francophones.

Soutenue par Belife Insurance, cette rencontre a proposé au public une dédicace, des échanges avec l'auteure, des séances photos et une tombola avec, à la clé, un coaching. Au-delà de l'événement, le projet s'inscrit dans une vision à long terme : huit tomes sont prévus, dont le troisième attendu à la prochaine rentrée, avec des thématiques élargies à l'épargne, à l'investissement et à l'entrepreneuriat.