Togo: Le taux d'accès à l'eau potable bondit de 60% à 72% en cinq ans

Des progrès significatifs ont été enregistrés en matière d'accès à l'eau potable.

De 60% en 2020, le taux national a atteint 72% en 2025, avec une performance notable en milieu rural où la desserte serait de 77%, a indiqué samedi le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui.

Ces résultats sont le fruit d'investissements importants : réalisation d'infrastructures d'alimentation en eau potable, déploiement de postes d'eau autonomes solaires dans les zones rurales et modernisation des systèmes de production et de distribution urbains.

Pour consolider ces acquis, le Togo a opérationnalisé le Fonds pour la gestion intégrée des ressources en eau, un instrument destiné à assurer un financement durable des actions de protection et de mobilisation de l'eau, tout en renforçant la résilience face aux changements climatiques.

« L'eau n'est pas seulement une ressource naturelle. Elle est une condition fondamentale de santé, de prospérité et de justice sociale », a déclaré M. Alipui.

Des défis persistent néanmoins, notamment le stress hydrique observé dans certaines régions, que les pouvoirs publics entendent relever à travers une approche inclusive.