Sénégal: Célébration de la Korité à Saint-Louis - Un appel à l'unité et au renouveau de la ville

La prière de l'Eid al-Fitr à la Grande Mosquée de Saint-Louis a été marquée par un message fort de cohésion, de solidarité et d'espoir. L'imam ratib, Cheikh Ahmeth Tidiane Diallo, a exhorté les fidèles à préserver les valeurs du Ramadan, un appel soutenu par les autorités présentes.

Les musulmans de Saint-Louis ont célébré l'Eid al-Fitr dans la ferveur à la Grande Mosquée, sous la direction de l'imam ratib Cheikh Ahmeth Tidiane Diallo. Dans son sermon, le guide religieux a insisté sur la nécessité de prolonger l'esprit du Ramadan au-delà du mois de jeûne.

« C'est un sentiment de joie que je ressens en ce jour de fête. J'appelle les Saint-Louisiens à garder les mêmes valeurs du Ramadan, dans l'harmonie des coeurs et des esprits », a-t-il déclaré.

L'imam a également exprimé son souhait de voir la ville retrouver son rayonnement d'antan, lançant un appel à ses fils et filles établis à l'étranger. « Nous prions pour que Saint-Louis retrouve son lustre d'antan. J'appelle ceux qui sont dispersés à travers le monde à revenir pour contribuer à son renouveau », a-t-il plaidé.

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Présent à la prière, le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, a salué un message porteur de valeurs civiques. « C'est un sermon de qualité qui rappelle les valeurs d'un bon musulman et d'un bon citoyen », a-t-il affirmé, invitant les populations à cultiver la paix et la solidarité.

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a pour sa part adressé ses voeux aux habitants et insisté sur l'importance du vivre-ensemble. « En ce jour de fête, je souhaite que Dieu accepte nos prières et que nous restions dans la voie de la vérité et des bonnes actions », a-t-il déclaré.

Cette célébration de la Korité aura ainsi été l'occasion d'un appel collectif à l'unité, à la responsabilité et à l'espoir pour l'avenir de la cité tricentenaire.