En déplacement à Ziguinchor pour la célébration de la Korité, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé des avancées majeures sur deux projets structurants attendus depuis des années : la mise en service imminente de l'aéroport et la construction du nouveau pont de Ziguinchor. Des infrastructures jugées décisives pour le développement économique et la mobilité dans le Sud.

Ziguinchor - À l'occasion de la fête marquant la fin du Ramadan, le Chef du gouvernement a profité de son séjour dans la capitale régionale du Sud pour faire le point sur plusieurs chantiers prioritaires. Devant les journalistes et les populations, Ousmane Sonko s'est voulu rassurant quant à l'achèvement des travaux de l'aéroport de Ziguinchor, longtemps attendu par les acteurs économiques et les voyageurs.

« Les travaux de l'aéroport arrivent à leur phase finale, seules quelques finitions techniques restent à réaliser avant son ouverture officielle. D'ici au 30 avril, l'ensemble du chantier devrait être totalement achevé, car l'évolution des travaux est très satisfaisante », a-t-il assuré.

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Le Premier ministre a indiqué avoir souhaité atterrir directement à Ziguinchor, mais que le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et celui des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, lui avaient précisé que « seule la dernière couche d'enrobé reste à poser avant la mise en service complète de la nouvelle infrastructure ».

Au-delà de l'aéroport, Ousmane Sonko a également évoqué un autre projet majeur pour la région : la construction du nouveau pont de Ziguinchor, destiné à améliorer la circulation et à soutenir la dynamique économique locale.

« Dès notre arrivée au pouvoir en 2024, nous avons relancé le dossier, lancé l'appel d'offres et retenu une entreprise sino-sénégalaise pour exécuter ce projet d'envergure, qui nécessitera des investissements de plusieurs centaines de milliards de FCFA », a-t-il expliqué.

Le Chef du gouvernement a précisé que ce programme ne se limitera pas à l'ouvrage principal. « Des aménagements connexes sont prévus, dont la construction de l'axe routier Ziguinchor-Tobor afin d'assurer une meilleure connectivité », a-t-il ajouté. Il a également indiqué que « 30 milliards de FCFA ont déjà été inscrits au budget pour finaliser les études et permettre un démarrage rapide des travaux ».

Paix en Casamance et hommage aux soldats tombés

Le Premier ministre est aussi revenu sur la situation sécuritaire en Casamance, marquée récemment par la mort de quatre militaires dans le département de Bignona. À cet effet, il a rendu un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité.

« Nous nous inclinons devant la mémoire des soldats tombés et prions pour le repos de leurs âmes. Nos Forces de défense et de sécurité constituent l'une des plus grandes richesses du Sénégal par leur professionnalisme et leur attachement aux valeurs républicaines », a-t-il déclaré.

Évoquant le processus de paix, Ousmane Sonko a estimé que le contexte avait évolué depuis les revendications passées. « Les discours indépendantistes appartiennent désormais au passé, même si des défis subsistent malgré les avancées vers la paix », a-t-il affirmé, tout en réitérant la fermeté de l'État face aux activités illicites.

« Aucun gouvernement ne peut accepter la culture du chanvre indien, car la protection de la jeunesse et la sécurité nationale ne souffrent d'aucune exception, y compris en Casamance », a soutenu Ousmane Sonko.

Dans un appel direct aux combattants encore présents dans le maquis, le Chef du gouvernement a adopté un ton personnel et conciliant.

« Ceux qui sont encore dans le maquis sont aussi mes frères. Je l'assume. Je leur tends la main afin qu'ils sortent et que nous puissions dialoguer pour parvenir à une solution définitive à ce conflit vieux de plus de quarante ans », a-t-il lancé.

Avant de conclure sur un message d'unité nationale : « Le Sénégal se construit collectivement. Il ne peut être divisé, car son territoire (196 722 km²) appartient à tous les Sénégalais sans distinction », a-t-il indiqué avec insistance.