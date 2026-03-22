Sénégal: Premier League - Grâce à un magnifique but d'Iliman Ndiaye, Everton balaie Chelsea

Everton a frappé fort ce samedi 21 mars 2026 lors de la 31ème journée de Premier League. Les Toffees ont explosé Chelsea 3-0. Dans son Hill Dickinson Stadium plein à craquer, Everton a d'abord fait la différence grâce à Beto, auteur d'un doublé (33e, 62e), dont le 2e sur une passe décisive de Gana Gueye.

Ensuite, Iliman Ndiaye est sorti de sa boite pour marquer un magnifique but à la 76e, d'une superbe frappe enroulée. Grâce à ce succès, Everton s'installe à la 7e place avec 46 points, à deux longueurs seulement des Blues.