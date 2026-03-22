Ile Maurice: MRA - Arriérés persistants et Rs 45,9 millions radiées

La Mauritius Revenue Authority (MRA) fait face à des difficultés importantes dans le recouvrement des recettes, selon le rapport de l'Audit 2024-2025. L'analyse révèle que 35 % des créances sont en retard de plus d'un an, dont 5 % datent de plus de 10 ans, illustrant des faiblesses persistantes dans le suivi des dettes fiscales.

L'État a également dû procéder à des radiations de créances, pour un montant total de Rs 45,9 millions durant l'exercice 2024-2025. Sur cette somme, Rs 26,6 millions concernent des transactions non marchandes et Rs 19,3 millions des transactions marchandes. Par ailleurs, 75 % des montants radiés, soit Rs 34,4 millions, proviennent seulement de cinq ministères et départements.

Le rapport souligne aussi l'absence d'une unité dédiée au recouvrement des dettes, ce qui limite la capacité de l'État à suivre efficacement les arriérés. Enfin, l'indicateur de performance actuel de la MRA, basé sur le recouvrement des arriérés, est jugé insuffisant pour refléter l'efficacité globale de la collecte des revenus.