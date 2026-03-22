Ile Maurice: Travail - Rs 800 000 du Workfare Programme non declarées

21 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

L'un des principaux constats concerne le Workfare Programme Fund, dont le comité de gestion n'a jamais été constitué depuis sa création en 2019, en violation de la loi. De plus, les états financiers du fonds n'ont pas été préparés ni soumis pour audit sur plusieurs exercices, compromettant la transparence.

Sur le plan financier, des irrégularités ont été relevées dans les systèmes internes. Une somme de Rs 800 000 n'a pas été déclarée dans les états financiers. Par ailleurs, des retards importants ont été constatés dans le traitement des demandes d'allocations de chômage, certaines prenant jusqu'à 18 mois, bien au-delà du délai légal de 7 jours.

Les programmes d'employabilité présentent également des faiblesses. Malgré une allocation mensuelle de Rs 10 575 dans le cadre du programme Women Back to Work, la participation reste faible, avec seules 1 472 bénéficiaires sur 6 838 demandes.

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