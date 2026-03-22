Cameroun: Cabinet civil - Le télégramme qui félicite un ancien président irlandais

Un hommage officiel adressé à un chef d'État qui n'est plus en fonction depuis 2025. Le cabinet civil a publié, puis discrètement supprimé, un télégramme signé Paul Biya.

La diplomatie camerounaise a connu un couac. Le cabinet civil de la présidence a diffusé un télégramme officiel signé par Paul Biya à l'occasion de la fête nationale irlandaise. Problème : le président félicité avait quitté le pouvoir depuis 2025. Sa successeure, Catherine Connolly, préside désormais l'Irlande. Constatant l'erreur, les services de la présidence ont effacé la publication sans explication.

Une félicitation à contretemps

La bourde diplomatique est apparue sur la page Facebook officielle du cabinet civil. Le télégramme, qui se voulait un geste de courtoisie entre États, saluait un homologue qui n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an. La succession à la présidence irlandaise est intervenue en 2025, une information publique et documentée.

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Face à la diffusion rapide de captures d'écran sur les réseaux sociaux, le cabinet civil a opté pour le retrait silencieux. Aucun communiqué rectificatif n'a été publié. La seule trace visible aujourd'hui est celle conservée par les internautes qui ont immortalisé le message avant sa suppression.

Une erreur protocolaire

Cette erreur protocolaire révèle plusieurs failles. La première est un défaut de veille diplomatique. Les cabinets présidentiels disposent normalement de bases de données actualisées des chefs d'État en exercice. L'envoi d'un message de félicitations suppose une vérification préalable des titulaires en fonction.

La seconde est un défaut de relecture. Un télégramme officiel engage la présidence. Il est généralement soumis à plusieurs niveaux de validation avant publication. Le fait qu'un document signé Paul Biya ait pu être diffusé avec une information erronée suggère une rupture dans cette chaîne de contrôle.

La communication présidentielle

Un télégramme officiel se définit comme un message diplomatique émanant d'un chef d'État à destination d'un homologue étranger. Sa publication relève d'une stratégie de communication destinée à montrer l'activité internationale du président. En le rendant public, le cabinet civil cherche à valoriser l'image d'un chef d'État engagé dans les relations bilatérales.

Le mécanisme de publication sur les réseaux sociaux des services présidentiels obéit à une logique de calendrier préétabli. Des messages sont préparés à l'avance pour coïncider avec des dates symboliques. Dans ce cas, le message pour la Saint-Patrick a probablement été programmé sans actualisation des données politiques irlandaises. La suppression discrète, sans rectificatif, est une tentative de limiter les dégâts médiatiques.

Entre crédibilité institutionnelle et culture de l'erreur

Cette bourde diplomatique affecte l'image de rigueur du cabinet civil. Sur les réseaux sociaux, les captures d'écran continuent de circuler, rappelant la méprise. Pour les observateurs de la vie politique camerounaise, c'est un nouvel exemple de dysfonctionnement administratif parmi d'autres.

L'incident pose la question de la modernisation des services protocolaires. Dans un contexte où la communication présidentielle est scrutée, chaque erreur affaiblit la crédibilité institutionnelle. Sur trois à cinq ans, la répétition de ce type d'incidents pourrait pousser à une réforme des procédures de validation ou, au contraire, à un repli sur une communication plus discrète et moins exposée.

Un silence qui en dit long

Le cabinet civil a choisi l'effacement plutôt que l'explication. En supprimant le télégramme officiel sans un mot, il laisse planer le doute sur la fiabilité de ses procédures. Une question demeure : qui, dans l'entourage présidentiel, valide des messages sans vérifier leur actualité ? La réponse déterminera si cette erreur protocolaire reste un incident isolé ou devient un symptôme.