Sénégal: Kaolack - Un guide religieux dénonce 'les paroles inutiles, les injures et les disputes'

Kaolack — L'imam de la Grande Mosquée de Kaolack (centre), Serigne Babacar Kane, a fustigé "les paroles inutiles, les injures et les disputes", samedi, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr (Korité).

"Si un individu a un coeur malade et une langue incontrôlable, il n'a plus de raison d'exister. Il vous faut un sens des responsabilités pour ne jamais vous mêler de ce qui ne vous regarde pas", a-t-il ajouté dans son prêche.

"Cultivons l'ordre et la discipline. Ce sont des valeurs que toute personne responsable doit s'approprier", a ajouté Serigne Babacar Kane en s'exprimant en wolof.

Il soutient, par ailleurs, que "tout pouvoir humain s'exerce par la volonté de Dieu". "Dès lors, ceux qui sont au pouvoir doivent être respectés par tout le monde. Autrement, nous ne pourrons rien faire de bon pour le pays."

Le gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, a pris part à la prière. "L'imam nous rappelle, avec insistance, le respect que nous devons avoir envers les institutions de la République. Il y va de la stabilité de notre pays", a dit M. Watt.