Sénégal: Saly - L'imam Serigne Khadim Mbacké se préoccupe surtout de la formation professionnelle des jeunes

Saly — Serigne Khadim Mbacké, le représentant du khalife général des mourides à Saly (ouest), préoccupé par l'avenir des jeunes, a exhorté les parents, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr (Korité), à veiller à ce qu'ils aient une bonne formation professionnelle.

C'est le meilleur moyen de les protéger de la débauche, selon le guide religieux.

"Nous devons veiller à la formation des jeunes. Sans une bonne formation professionnelle, les jeunes sont sujets à la débauche", a dit l'imam aux fidèles musulmans à l'occasion de la prière de Korité.

Il leur a recommandé aussi de surveiller les fréquentations de leurs enfants afin de les protéger des nombreuses déviances auxquelles ils peuvent être confrontés.

"Une société où les gens ignorent ou méprisent les valeurs de l'islam s'expose au malheur", a dit Serigne Khadim Mbacké.