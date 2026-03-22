Sénégal: A Saint-Louis, l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Diallo invite à la solidarité et à l'entraide

Saint-Lois — L'imam ratib de la ville de Saint-Louis (nord), Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, a invité les populations à la solidarité et à l'entraide envers les démunis afin de leur permettre de surmonter les difficultés passagères.

"L'entraide et la solidarité doivent guider les pas des fidèles pour permettre aux plus démunis de surmonter les moments difficiles", a dit à la presse l'imam, peu après avoir dirigé la prière de Korité à la Grande mosquée de Saind-Louis.

Notant les difficultés économiques que traverse le pays, il a estimé que "la vie est ainsi faite par Dieu avec des alternance de périodes florissantes et d'autres de crise".

Pendant ces moments, le musulman doit sentir la solidarité de ses pairs, a-t-il ajouté, invitant les Saint-lousiens de la diaspora à s'impliquer pour aider la ville à retrouver son lustre d'antan.

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Il a prié pour un retour à la normale.

Imam Diallo a invité également les fidèles musulmans à garder le même comportement que celui adopté durant le ramadan, soulignant que la pratique religieuse doit être pérenne et non passagère.

"Il ne s'agit pas seulement de se priver de nourritures durant cette période mais de saisir cette occasion pour s'installer définitivement dans ces actions de dévotion comme le prescrivent les recommandations prophétiques", a signalé le religieux.

Le maire Amadou Mansour faye et le gouverneur Al Hassan Sall ont également délivré des messages dans le sillage de celui de l'imam aux côtés de qui ils ont prié.