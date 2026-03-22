Sénégal: Tambacounda - L'iman de la Grande Mosquée appelle les musulmans à bannir le mensonge et la trahison

21 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — L'iman de la Grande Mosquée de Tambacounda (est), Thierno Souleymane Agne, a recommandé aux musulmans de bannir le mensonge et la trahison de leurs relations avec les autres.

"Je vous exhorte à la crainte de Dieu. C'est un signe de liberté", a-t-il en pulaar à ses coreligionnaires lors de la prière de l'Aïd el-Fitr (Korité), ajoutant : "Un musulman ne doit pas mentir. Le mensonge est un péché grave, la trahison aussi. Qu'Allah nous en préserve."

Thierno Souleymane Agne a formulé des voeux de paix et de prospérité pour le pays. Le gouverneur de Tambacounda, Guedj Diouf, après avoir prié aux côtés du guide religieux, a demandé le pardon d'Allah et celui des habitants de la région.

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