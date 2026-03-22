Tunisie: « Tunisia Star Pack 2026 » - L'innovation et l'excellence du packaging tunisien à l'honneur

À l'occasion de ses 30 ans, le Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec) lance la 13e édition du Grand prix tunisien de l'emballage « Tunisia Star Pack 2026 ». Une édition spéciale qui ambitionne de mettre en lumière les meilleures innovations du secteur, dans un contexte marqué par les exigences croissantes des marchés internationaux et les impératifs de durabilité.

Le Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec) a annoncé le lancement officiel de la 13e édition du Concours national du meilleur emballage « Tunisia Star Pack 2026 ». Cette édition revêt une dimension particulière puisqu'elle coïncide avec la célébration des 30 ans d'engagement de l'institution en faveur de l'innovation, de la qualité et de la compétitivité du secteur de l'emballage en Tunisie.

À travers cette nouvelle édition, Packtec entend valoriser les solutions d'emballage les plus performantes développées par les entreprises tunisiennes et les designers, tout en mettant en avant la capacité du secteur à répondre aux exigences des marchés internationaux. L'initiative s'inscrit également dans une dynamique globale marquée par l'émergence de nouveaux enjeux, notamment ceux liés à la durabilité et à l'économie circulaire. Par cette édition spéciale, le Centre réaffirme ainsi son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation dans le domaine du packaging.

Une compétition structurée autour du visuel et de la performance technique

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Les produits candidats au Grand prix tunisien de l'emballage seront évalués selon deux grandes catégories : « Visuel de l'emballage » et « Technique ».

La catégorie « Visuel de l'Emballage » s'intéresse à l'aspect esthétique et marketing. Les emballages y seront appréciés à travers plusieurs critères, notamment le degré d'innovation, l'attractivité sur le point de vente, la capacité à déclencher l'acte d'achat ainsi que la praticité d'utilisation.

Cette catégorie se décline en plusieurs sections. La section « Grande Consommation » concerne les produits issus des secteurs alimentaire, beauté et santé, détergents ainsi que d'autres produits de consommation courante.

Les critères d'évaluation portent sur la capacité de l'emballage à assurer une identification claire du produit et de la marque sur les linéaires, sa praticité et son ergonomie, la maîtrise des contraintes logistiques, son adaptation aux circuits de distribution ainsi que l'innovation dans les techniques d'impression et de finition.

La section « Premium » distingue les emballages utilisant des matériaux nobles ou innovants, tels que le bois, le métal ou le carton rigide. Elle accorde une importance particulière à l'élégance, à l'harmonie visuelle et à l'attractivité sur les points de vente. La qualité des finitions haut de gamme -- dorure à chaud, impression haute définition, vernis sélectif -- constitue également un critère déterminant, tout comme la praticité d'usage, notamment en matière d'ouverture, de prise en main et de conservation du produit après ouverture, ainsi que l'adéquation avec le marché cible.

Enfin, la section « Produit artisanal », mise en place en partenariat avec l'Office national de l'artisanat, est dédiée aux produits artisanaux et de poterie. Elle valorise les matières premières utilisées, l'originalité des combinaisons de matériaux et de techniques, ainsi que la créativité dans le design du packaging.

Des critères techniques au coeur de la compétitivité

La catégorie « Technique » met, pour sa part, l'accent sur la performance fonctionnelle et industrielle des emballages. Elle comprend deux sections distinctes.

La section « Technique de l'emballage » évalue la capacité de l'emballage à assurer la protection mécanique et physico-chimique du produit, sa compatibilité avec ce dernier, la facilité d'utilisation, ainsi que l'optimisation des conditions de stockage et de logistique. Cette section couvre les emballages destinés aux secteurs alimentaire, beauté, santé et autres.

La section « Technique d'impression » s'intéresse à la maîtrise des procédés d'impression, à la qualité de la colorimétrie et aux différentes techniques de finition.

Par ailleurs, un prix spécial « Sustainable Packaging Awards » sera attribué à l'emballage ayant intégré de manière exemplaire les principes du développement durable dans sa conception, traduisant ainsi l'importance croissante des enjeux environnementaux dans le secteur.

Un concours ouvert à toute la filière emballage

Le concours est ouvert à un large éventail d'acteurs de la filière. Sont éligibles les emballages primaires, secondaires et tertiaires, ainsi que les accessoires d'emballage, les matériaux et les systèmes de conditionnement. Il s'adresse aussi bien aux entreprises fabricantes et utilisatrices d'emballages qu'aux agences de communication, designers et artisans.

A l'instar des éditions précédentes, le jury sera composé de représentants de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'emballage et des activités connexes.

Il réunira notamment des représentants des chambres et fédérations sectorielles, de l'Office national de l'artisanat, des ministères de l'Industrie, du Commerce, de l'Environnement et de la Santé, ainsi que des organismes publics concernés, des universitaires, des représentants de la grande distribution, des designers et des spécialistes du marketing.

Selon le Centre technique de l'emballage et du conditionnement, les inscriptions sont ouvertes depuis le 18 mars 2026, tandis que la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 mai 2026. Le règlement du concours ainsi que la fiche d'inscription sont disponibles en téléchargement sur le site officiel de Packtec.