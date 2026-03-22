Tunisie: Salon « LEAP 2026 » à Riyad - Le pays accélère son expansion technologique

Six startups tunisiennes labellisées bénéficieront de l'accompagnement du ministère des Technologies de la Communication pour participer à une mission de prospection au salon international de la technologie « Leap 2026 », prévu du 13 au 16 avril 2026 à Riyad.

Dans cette perspective, le ministère a lancé un appel à candidatures à destination des startups tunisiennes innovantes et à fort potentiel souhaitant prendre part à cet événement dédié à l'innovation de rupture. Cette participation représente une opportunité stratégique pour accéder au marché saoudien et, plus largement, aux pays du Golfe.

Selon le ministère, cette initiative vise à valoriser l'excellence technologique tunisienne au coeur du Moyen-Orient, à faciliter l'accès au marché saoudien et à ceux du Conseil de coopération du Golfe (CCG), à encourager la levée de fonds auprès d'investisseurs régionaux et internationaux, ainsi qu'à favoriser la conclusion de partenariats technologiques avec les grandes entreprises présentes lors du salon.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les startups candidates doivent être labellisées conformément à la réglementation tunisienne en vigueur, proposer des solutions innovantes à forte composante technologique -- notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la DeepTech -- et répondre aux besoins du marché saoudien et régional. Elles doivent également afficher un chiffre d'affaires en croissance, disposer d'une base d'utilisateurs solide et avoir déjà réalisé une levée de fonds.

Les secteurs prioritaires couvrent notamment l'intelligence artificielle et le cloud, la fintech et la blockchain, les technologies de la santé (HealthTech) et la biotechnologie (Biotech), la technologie éducative (EdTech), l'énergie et les technologies de rupture (DeepTech), ainsi que le retailTech et le e-commerce. La priorité sera, par ailleurs, accordée aux startups n'ayant pas bénéficié d'un soutien public pour une mission internationale au cours des douze derniers mois.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 mars 2026 à 23h59, via le formulaire en ligne dédié.

Cette participation s'inscrit dans le cadre de la coopération avec le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et bénéficie du soutien de l'initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste », mise en oeuvre par GIZ Tunisie, en partenariat avec Smart Tunisian Technoparks, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Centre de promotion des exportations et Smart Capital.