Cette année, elles viendront d'Espagne, de Russie, de Turquie et de Croatie, des pays porteurs de traditions théâtrales séculaires, mais également de scènes contemporaines en constante réinvention.

La manifestation « Tunis, théâtres du monde », organisée par le Théâtre national tunisien sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, revient pour une quatrième édition qui se tiendra du 27 mars au 3 avril 2026 à la salle du 4e Art, au coeur de Tunis. Inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, le 27 mars de chaque année, cet événement ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable de la scène culturelle tunisienne.

Le temps de sa tenue, il transforme la capitale en un espace de dialogue artistique, où se rencontrent et se croisent des traditions théâtrales venues d'horizons divers.

Pour le Théâtre national tunisien, il s'agit avant tout d'un espace de convergence entre différentes écoles théâtrales internationales. Des troupes venues de plusieurs pays, mêlant théâtre classique et formes expérimentales, s'y donnent rendez-vous pour partager leurs expériences, confronter leurs démarches artistiques et offrir au public tunisien une immersion dans une pluralité d'univers scéniques et d'écritures esthétiques.

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Cette année, elles viendront d'Espagne, de Russie, de Turquie et de Croatie, des pays porteurs de traditions théâtrales séculaires, mais également de scènes contemporaines en constante réinvention. L'affiche officielle de cette édition, au rendu esthétique pour le moins approximatif, juxtapose différents masques emblématiques du théâtre (Antiquité, Commedia dell'arte,...).

Cette proposition visuelle ambitionne néanmoins, selon les organisateurs, d'évoquer l'idée d'un voyage des théâtres du monde vers la Tunisie, présentée comme « un espace de dialogue culturel et un pont permettant aux artistes d'aller à la rencontre d'un public avide de découvrir la richesse du théâtre, dans la diversité de ses écoles et de ses expériences ».Le programme détaillé sera annoncé prochainement.