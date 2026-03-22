Afrique: L'Argentine choisit un pays arabe pour son match amical avant la Coupe du monde

Dans le cadre de ses préparatifs pour défendre son titre mondial, l'équipe nationale d'Argentine disputera un match amical historique contre la Mauritanie au stade "La Bombonera" de Buenos Aires. Cette rencontre marque le premier affrontement de l'histoire entre les Mourabitounes et les champions du monde.

Ce choix intervient après l'annulation du match de "Finalissima" prévu contre l'Espagne, initialement programmé au Qatar le 27 mars, en raison du conflit au Moyen-Orient. La Fédération argentine de football a confirmé vendredi que l'équipe disputera deux matchs amicaux ce mois-ci, contre la Mauritanie et la Zambie, afin de peaufiner sa préparation avant la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué officiel, la Fédération a précisé : "L'équipe nationale jouera un match amical contre la Mauritanie dans le cadre de son adieu aux supporters avant de partir défendre le titre de la Coupe du monde". Le sélectionneur Luis Scaloni dirigera ensuite l'Argentine contre la Zambie le 31 mars, toujours au stade "La Bombonera", domicile emblématique du club Boca Juniors.

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Ce match contre la Mauritanie sera le troisième consécutif de l'Argentine face à des équipes africaines, après sa victoire 2-0 contre l'Angola en novembre dernier. Un match amical contre le Guatemala, prévu le 31 mars, a été annulé en raison de l'absence d'accord de la FIFA, le Guatemala devant affronter l'Algérie en Italie.

Lors de la Coupe du monde 2026, l'Argentine évoluera dans le groupe J, aux côtés de l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie, pour la phase finale qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord.

Cette rencontre amicale représente une opportunité unique pour la Mauritanie, qui affronte pour la première fois un champion du monde, mais aussi pour l'Argentine de tester ses stratégies et d'affiner son effectif avant le début du tournoi mondial.