Tunisie: Pourquoi le pain enrichi en fibres tunisien n'est-il toujours pas disponible ?

Le projet du nouveau pain enrichi en fibres alimentaires, conçu pour renforcer la sécurité alimentaire, réduire le soutien au blé et offrir une alternative plus saine aux consommateurs tunisiens, subit un retard important et ne sera pas disponible avant le Ramadan 2026, alors qu'il était initialement prévu pour le Ramadan 2024.

Annoncé lors d'une journée d'information organisée conjointement par les ministères du Commerce et de l'Agriculture le 15 décembre 2023, ce pain enrichi, testé et dégusté lors de l'événement, devait être proposé dans les boulangeries tunisiennes dès l'année suivante. Il vise à répondre à un double enjeu : préserver la santé des citoyens face aux maladies liées à la consommation excessive de pain blanc (obésité, diabète, hypertension) et limiter le gaspillage alimentaire tout en encadrant le soutien public au blé.

Selon les autorités, les retards s'expliquent principalement par des obstacles administratifs et procéduraux, notamment la validation du projet en conseil des ministres et la nécessité de lancer la production de farine spécifique destinée à ce pain enrichi. En conséquence, le pain attendu reste absent des boulangeries, et de nombreux consommateurs se voient orientés vers le pain fin ou non subventionné, dont le prix plus élevé pèse sur le budget des familles tunisiennes, en particulier pendant le Ramadan.

Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour l'orientation du consommateur, souligne que la principale raison de ce retard est le décalage dans la décision relative à la fabrication de la farine spéciale, fournie par le ministère de l'Agriculture. "L'expérience menée avec ce pain a démontré son succès sur le plan de la composition et de ses bénéfices nutritionnels, mais il n'a toujours pas été mis sur le marché", a-t-il précisé.

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Pour lui, ce pain constitue une solution efficace pour réduire le gaspillage, stopper le soutien distribué à des bénéficiaires non éligibles et mettre fin aux pratiques des lobbies de la farine, qui profitent de l'Aïd pour monopoliser la farine et la détourner vers la pâtisserie.

Le projet, qui a été discuté pendant plusieurs mois et présenté au Parlement en été 2025, revient aujourd'hui au centre des préoccupations, alors que le ministère avait annoncé dès décembre 2023 son intention de lancer un pain enrichi en fibres, ou "pain au son", destiné à freiner la spéculation sur la farine, réguler le soutien et résoudre les problèmes de pénurie dans les boulangeries.

Si les bienfaits de ce pain sont clairs (réduction des risques liés à la consommation de farine blanche et meilleure gestion des ressources alimentaires), sa commercialisation reste en suspens, laissant les consommateurs dans l'attente et nourrissant un sentiment de frustration. Les boulangeries continuent d'orienter la clientèle vers des alternatives plus chères, accentuant la pression sur le pouvoir d'achat.

À ce jour, aucune nouvelle date de lancement officielle n'a été communiquée, ce qui soulève de nombreuses questions sur le sort de ce projet stratégique pour la Tunisie.