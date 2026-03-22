Tunisie: 70 ans d'indépendance - Les couleurs du drapeau tunisien illuminent Éthiopie et Canada

21 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Pour célébrer le 70e anniversaire de son indépendance, la Tunisie a marqué l'événement à travers des initiatives symboliques sur deux continents, mettant en lumière ses couleurs nationales, rouge et blanc, sur des sites emblématiques en Éthiopie et au Canada.

À Addis-Abeba, l'ambassade de Tunisie a illuminé le plus haut bâtiment de la capitale éthiopienne aux couleurs nationales. Cette initiative vise à célébrer le parcours souverain de la Tunisie depuis 1956 tout en mettant en avant les relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et l'Éthiopie.

Sur le continent nord-américain, l'ambassade de Tunisie au Canada a choisi les chutes du Niagara pour honorer cet anniversaire historique. Les célèbres cascades ont été illuminées aux couleurs du drapeau tunisien, offrant une visibilité internationale à l'événement et illustrant la vitalité des relations tuniso-canadiennes.

Selon les représentations diplomatiques tunisiennes, ces deux initiatives combinent hommage historique et rayonnement international, soulignant la place diplomatique de la Tunisie et renforçant les liens de coopération et d'amitié avec les pays hôtes.

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