Tunisie: Qu'est-ce que l'équinoxe de printemps et que se passe-t-il exactement ce jour-là ?

Le 20 mars 2026 a marqué dans l'hémisphère nord l'équinoxe de printemps, un événement astronomique majeur où le jour et la nuit sont pratiquement égaux. Cet instant de renouveau cosmique annonce la fin de l'hiver et le début d'une période de lumière, de couleurs et de vitalité pour la nature et l'homme.

Selon la Cité des sciences, l'équinoxe de printemps a été observé vendredi 20 mars 2026 à 15h46, heure de Tunisie. Il se produit lorsque la Terre atteint une position dans son orbite autour du Soleil où les rayons solaires tombent presque perpendiculairement sur l'équateur, assurant une répartition équilibrée de la lumière entre les hémisphères. Pour l'hémisphère nord, cela marque le début du printemps, tandis que pour l'hémisphère sud, c'est le début de l'automne.

L'équinoxe de printemps n'est pas seulement un phénomène astronomique : il revêt également une signification culturelle et civilisationnelle. Dans de nombreuses sociétés, il symbolise les nouveaux départs et la renaissance. Certaines populations célèbrent l'événement par des festivités, comme Chom Nessim en Égypte, le

Nouvel An kurde et perse (Nowruz), ou encore Pâques, symbole de résurrection et de vie nouvelle.

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Du point de vue naturel, cet événement marque un réveil de la vie : les fleurs s'ouvrent, les graines germent, les oiseaux migrateurs reviennent après un long voyage, et la majorité des êtres vivants deviennent plus actifs. Pour l'homme, l'allongement des journées entraîne une augmentation des hormones du bonheur, améliorant l'humeur, la vitalité et la créativité. C'est également pour cette raison que la Journée mondiale du bonheur est célébrée à cette date.

L'équinoxe est lié à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, estimée à 23,5 degrés par rapport à la verticale de son orbite autour du Soleil, ce qui entraîne les variations saisonnières et les différences de température entre régions. Depuis l'adoption du calendrier grégorien en 1582, l'équinoxe de printemps survient généralement entre le 19 et le 21 mars, moment où le Soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest.

L'équinoxe de printemps demeure ainsi l'un des phénomènes astronomiques annuels les plus significatifs, illustrant la régularité de la rotation terrestre et constituant un jalon clé du calendrier astronomique et de l'alternance des saisons.