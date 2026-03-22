Tunisie: Tozeur - Le futur fleuron du tourisme sportif et saharien

Et si le secret de la victoire se cachait au coeur des dunes ? Vingt ans après le sacre historique de 2004, Tozeur s'apprête à redevenir le sanctuaire du sport de haut niveau. Avec un investissement massif de 20 millions de dinars, la perle du Djérid métamorphose son centre de stages en un complexe ultramoderne. Entre soleil éternel, infrastructures et sérénité saharienne, la région lance un défi de taille aux destinations hivernales européennes : offrir aux athlètes un écrin de performance sous 300 jours de soleil par an.

Avec un investissement de 20 millions de dinars, la ville de Tozeur s'apprête à redonner vie à son centre de stages sportifs. Un projet ambitieux qui promet de transformer la région en une destination incontournable pour les athlètes de haut niveau, alliant performance athlétique et charme du Sahara.

Un retour aux sources victorieuses

Souvenez-vous des années 1996, 1998 et 2004. À l'époque, l'équipe nationale tunisienne de football choisissait la beauté paisible de Tozeur pour ses préparations à la Coupe d'Afrique des Nations. Ces séjours furent synonymes de succès : une finale historique en 1996 et le premier sacre continental en 2004. Aujourd'hui, la Tunisie ambitionne de renouer avec cette tradition d'excellence en modernisant ses infrastructures sportives dans le Sud.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pourquoi Tozeur ?

Si le nord de la Tunisie et l'Europe frissonnent sous le froid et la neige en hiver, Tozeur offre un refuge baigné de lumière. Avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, la région propose des conditions climatiques idéales pour la préparation physique.

Outre son climat, Tozeur offre un environnement serein, propice à la concentration mentale, loin du tumulte des métropoles. De plus, la proximité de l'aéroport international Tozeur-Nefta garantit une logistique fluide pour l'accueil des délégations étrangères.

Un complexe aux normes internationales

Le projet, d'un coût global de 20 millions de dinars, entre dans sa phase concrète avec une première tranche de 10 millions de dinars déjà mobilisée. Le dossier d'études étant finalisé, l'appel d'offres sera lancé prochainement.

Ce centre multidisciplinaire comprendra des terrains de football de haut standing, avec gazon naturel et synthétique répondant aux normes Fifa, des infrastructures techniques : vestiaires modernes, salles de réunion pour l'analyse vidéo et espaces de musculation de pointe, et enfin une unité hôtelière intégrée avec une piscine et des espaces de récupération.

Un levier pour le tourisme saharien.

Ce nouveau centre ne se contente pas d'être une infrastructure sportive ; il se veut le complément indispensable du tourisme saharien. En attirant des clubs internationaux et des athlètes de diverses disciplines durant la saison hivernale, Tozeur diversifie son offre et dynamise son économie locale.

L'objectif est clair : faire de Tozeur le «pendant saharien» des centres de Tabarka ou d'Aïn Draham, en capitalisant sur l'atout soleil et l'accueil légendaire du Sud tunisien.