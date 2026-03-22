Afrique: Où suivre en direct Espérance - Al Ahly de Tunis ce soir ?

21 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) affronte ce samedi 21 mars 2026 au Caire Al Ahly dans le cadre du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF.

Après sa victoire 1-0 lors du match aller à Radès, l'Espérance de Tunis part avec un léger avantage mais devra se montrer vigilante face à un Al Ahly déterminé à renverser la situation.

La rencontre débutera à 20h00 (heure locale) et sera diffusée en direct sur beIN Sports Ar 2 et beIN Sports Fr 10.

Ce duel promet d'être intense et décisif pour la qualification en demi-finales, opposant deux géants du football africain.

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