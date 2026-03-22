Tunisie: Après une visite non annoncée, le centre pour enfants délinquants de Sidi El Hani fait l'objet de réformes

La ministre de la Justice, Leila Jeffal, a ordonné la mise en place de mesures urgentes et immédiates pour améliorer les conditions de séjour et la prise en charge des enfants au Centre de rééducation pour enfants délinquants de Sidi El Hani, suite à une visite non annoncée effectuée le 18 mars.

Selon un communiqué du ministère de la Justice publié ce samedi, les mesures ont été déployées dès le 19 mars. Elles incluent notamment le renforcement du personnel avec deux cadres spécialisés en hygiène et en travail psychologique, la mise à disposition d'un véhicule administratif neuf, le réaménagement des espaces et des salles de visite, ainsi que le renouvellement des équipements et du matériel des cuisines et des salles à manger. Les dortoirs ont également été modernisés et les espaces réservés aux agents réaménagés pour améliorer les conditions de séjour.

Une commission technique de l'Administration générale des prisons et de la rééducation s'est rendue au centre afin de définir et superviser les interventions techniques nécessaires pour garantir leur réalisation dans les meilleurs délais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère de la Justice précise que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la politique continue visant à assurer des conditions de vie dignes pour les enfants et à améliorer la qualité des services dans les centres de rééducation.