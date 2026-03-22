Tunisie: Un entraîneur de renom annonce sa conversion à l'islam au pays

21 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Une information marquante a récemment retenu l'attention des milieux sportifs tunisiens, en particulier dans le monde du basketball.

L'entraîneur portugais Vasco Corrado a en effet annoncé sa conversion à l'islam lors d'une cérémonie tenue à Nabeul, en présence de plusieurs figures du paysage sportif local. L'événement, empreint d'émotion, a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté sportive.

Reconnu pour son parcours dans le championnat tunisien, Vasco Corrado s'est imposé comme l'un des entraîneurs étrangers les plus en vue ayant exercé en Tunisie. Au fil des années, il a dirigé plusieurs clubs de premier plan, notamment le Club Africain, l'Étoile Radesienne, ainsi que le Stade Nabeulien, sa dernière équipe en date.

Cette annonce, au-delà de sa dimension personnelle, a rapidement fait le tour des cercles sportifs et médiatiques, témoignant de l'impact et de la notoriété de l'entraîneur au sein du basketball tunisien.

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