Tunisie: Violences dans un match de handball juniors - Lourdes sanctions après les incidents de Béni Khiar

La Fédération tunisienne de handball (FTHB) a annoncé une série de sanctions à la suite des graves incidents de violence survenus lors du match des juniors opposant le Baath Sportif de Béni Khiar à l'Association Sportive de Hammamet. La rencontre, disputée à la salle de Béni Khiar, avait été interrompue avant son terme réglementaire.

À l'issue des investigations et des auditions menées par le bureau de la Ligue nationale de handball, plusieurs décisions disciplinaires ont été prises. Quatre joueurs du Baath Sportif de Béni Khiar ainsi qu'un joueur de l'Association Sportive de Hammamet ont été sanctionnés. Le club hôte s'est, pour sa part, vu infliger une amende de 6 000 dinars, accompagnée d'une sanction de six matchs à huis clos.

Par ailleurs, la Ligue nationale de handball a annoncé avoir transmis, en date du 5 mars, le dossier de Aymen Mezoual, président du Baath Sportif de Béni Khiar, au bureau fédéral compétent en matière disciplinaire pour les dirigeants de clubs.

Selon les éléments recueillis, notamment des séquences vidéo, le dirigeant serait directement impliqué dans les incidents. Il lui est reproché d'avoir envahi l'aire de jeu lors de l'interruption de la rencontre et d'avoir violemment agressé un joueur junior de l'équipe adverse.

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Ces événements ont suscité une vive réaction au sein du milieu sportif, relançant les appels à un renforcement des mesures disciplinaires et préventives pour lutter contre les violences dans les compétitions de jeunes.