Cote d'Ivoire: Dialogue Public-Privé - Le Comité de concertation sensibilise sur les réformes économiques à Bouaké et Korhogo du 23 au 27 mars

Le Comité de concertation État secteur privé (Ccesp) effectue une mission d'animation des Comités locaux de concertation État secteur privé (Clcesp) des pôles économiques de Bouaké et de Korhogo du 23 au 27 mars 2026.

La mission prévue à Bouaké et à Korhogo s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan d'actions opérationnelles des Clcesp, qui prévoit l'organisation régulière d'activités d'animation, de concertation et de sensibilisation. Durant cinq jours, les travaux permettront notamment de renforcer la collaboration entre les différents acteurs du dialogue public-privé, de faire le point sur les préoccupations du secteur privé local et de promouvoir plusieurs réformes économiques majeures.

Au programme figurent des audiences avec les autorités administratives et les responsables d'institutions publiques. Des réunions des plateformes du secteur privé de Bouaké et de Korhogo, ainsi que trois ateliers de sensibilisation consacrés à des réformes structurantes pour les entreprises sont prévus. Ces sessions porteront sur la facture normalisée électronique, l'accès des Pme à la commande publique et la protection de la propriété intellectuelle. Ce, afin de mieux informer les opérateurs économiques et de recueillir leurs perceptions sur la mise en oeuvre de ces dispositifs.

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Cette mission s'inscrit également dans le cadre du projet « de renforcement du Dialogue Public Privé pour la mise en oeuvre de réformes économiques et d'investissements » financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et soutenu par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

À travers cette mission, les autorités et les partenaires techniques entendent maintenir la dynamique d'échanges entre acteurs publics et privés dans les Régions du Gbêkê et du Poro, tout en favorisant un environnement des affaires plus inclusif, mieux informé et davantage favorable au développement des entreprises locales, en particulier celles portées par les jeunes et les femmes entrepreneurs.

Pour rappel, située dans le District de la vallée du Bandama, la Région du Gbêkê constitue l'un des principaux pôles économiques compétitifs de la Côte d'Ivoire. Deuxième ville la plus peuplée du pays et chef-lieu de la Région, Bouaké abrite 10% des industries du pays constitue le troisième pôle industriel ivoirien. Les usines y opèrent principalement dans l'agro-industrie notamment pour le coton et l'anacarde.

Localisée dans le District des Savanes, la région du Poro, quant à elle, constitue l'un des principaux pôles économiques compétitifs de la Côte d'Ivoire. Sa capitale, Korhogo, s'impose aujourd'hui comme le quatrième pôle économique du pays, après Abidjan, San Pedro et Bouaké. Cette dynamique économique repose sur une forte activité industrielle et agricole, notamment dans la filière coton, l'agro-transformation ainsi que la production de mangue et d'anacarde, sans oublier le dynamisme de son artisanat.

C'est dans ce contexte que les Régions du Gbekê du Poro abritent respectivement depuis 2020 et 2024, chacune un Comité Local de Concertation État / Secteur Privé (Clcesp), mis en place conformément aux orientations de la Stratégie Nationale de Dialogue Public Privé adoptée en 2017. Ce mécanisme vise à améliorer la prise en compte des préoccupations des entreprises locales et à renforcer les interactions entre les administrations publiques et les acteurs économiques.