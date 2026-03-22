Afrique: Quarts de finale retour de la LDC CAF avec AfroPari - Le moment décisif approche

Les 21 et 22 mars, la C1 africaine resserre son étau et se tourne vers les quarts de finale retour. Un véritable test de caractère, sans droit à l'erreur. AfroPari analyse ce week-end crucial, où le tournoi ne laissera que les équipes véritablement prêtes à aller jusqu'au bout dans leur parcours vers le sacre.

À quoi s'attendre des quarts de finale?

Chaque équipe a déjà disputé le match aller et s'apprête à disputer la deuxième manche décisive. Le score sur l'ensemble des deux rencontres déterminera qui poursuivra la quête du trophée et qui devra se contenter de suivre les demi-finales à la télévision.

La scène de la bataille est toujours dominée par les grands clubs africains: FC Pyramids, Al Ahly, Espérance et AS FAR. Cependant, ceux qui suivent les analyses d'AfroPari savent que le scénario est loin d'être aussi prévisible.

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Mamelodi Sundowns reste un collectif solide, capable de bouleverser l'équilibre des forces, tandis que la RS Berkane affiche déjà de sérieuses ambitions malgré sa première saison en Ligue des champions de la CAF. Le Stade Malien mérite une attention particulière: c'est l'une des histoires les plus marquantes de ces barrages.

21 mars - FC Pyramids - AS FAR

Le premier acte à Rabat s'est soldé par un nul 1-1, offrant un spectacle émouvant. Le FC Pyramids conserve le titre, mais ce match aller a démontré que le statut ne se traduit pas toujours par un avantage sur le terrain. Le match retour opposera deux formations aux visages bien différents: la puissance et l'agressivité offensives des locaux face à la solidité défensive de l'AS FAR.

21 mars - Al Ahly - Espérance

L'affiche principale de cette phase de poules mettra aux prises deux équipes au passé trop riche pour se résumer au présent. Elles se sont affrontées à trois reprises en finale de la Ligue des champions, et à chaque fois, le trophée est revenu à Al Ahly.

Vainqueur 1-0 à l'aller, l'Espérance arrivera au Caire avec un léger avantage, mais Al Ahly y connaît le fonds et le tréfonds: les géants égyptiens ont la réputation de jouer différemment à domicile, et leurs supporters sont convaincus que leurs compatriotes peuvent reprendre les commandes dans ce duel. Tous les espoirs reposent sur Trezeguet, le leader offensif qui a inscrit quatre de ses cinq buts en Ligue des champions précisément au Caire.

22 mars - Stade Malien - Sundowns

Après un 3-0 au match aller, les Sundowns se sont quasiment assuré leur présence au Final Four de la compétition - leur statut de favoris est incontestable. Pour le club sud-africain, c'est l'occasion d'atteindre sa troisième demi-finale de Ligue des champions de la CAF.

Le Stade Malien est déjà la grande surprise de ces barrages. Le club malien a non seulement atteint les quarts de finale pour la première fois de son histoire, mais a également remporté son groupe en toute sérénité, n'encaissant que deux buts en six matchs. Pourtant, le suspense demeure: une équipe qui a déjà déjoué tous les pronostics peut-elle réitérer cet exploit?

22 mars - Al Hilal - RS Berkane

Après un match nul 1-1 à l'aller, cette rencontre pourrait bien être la plus captivante des quarts de finale. Al Hilal, en grande forme et fort de son statut de vainqueur de poule, bénéficie d'un atout supplémentaire : Abdel Raouf, auteur de cinq réalisations cette saison et figurant parmi les meilleurs buteurs du tournoi. Mais lors des matchs décisifs, ces arguments pourraient ne pas suffire.

La RS Berkane pratique un jeu différent, serein et sans fioritures. Et ce n'est pas qu'une impression : pour sa première saison en Ligue des champions de la CAF, le club a atteint les quarts de finale avec assurance, totalisant 10 points en phase de groupes, juste derrière Pyramids. De tels matchs sont donc particulièrement appréciés des parieurs qui misent sur le football africain, s'appuyant sur l'analyse et des calculs précis.

La Ligue des champions de la CAF atteint son apogée

Très prochainement, des équipes aux parcours et aux histoires différents se croiseront dans des duels passionnants. Certains sont habitués à jouer à ce niveau, tandis que d'autres apprennent tout juste à concrétiser leurs ambitions. Et pour rendre le week-end encore plus palpitant, AfroPari a préparé une promotion spéciale Ligue des champions de la CAF: un pari à partir de 2$ sur un match du tournoi peut te rapporter 1 000$ voire 2 000$. Transforme ce moment en récompenses!