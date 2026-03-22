Cote d'Ivoire: San Pedro - L'association des consommateurs met en garde contre les routes dangereuses et l'usage du gaz butane dans le transport

À l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs (Jmc), célébrée cette année sous le thème « Produits sûrs, consommateurs confiants », le Groupement des consommateurs et usagers de San Pedro (Gcusp) a organisé, le 14 mars 2026, au centre culturel municipal de la ville, une rencontre d'échanges axée sur la sécurité dans l'usage des biens et services.

Les participants ont ainsi débattu de deux problématiques majeures : la sécurité routière et l'utilisation du gaz butane dans le transport. Cela, au travers du thème « Des routes et des véhicules sûrs pour tous : une circulation apaisée, un droit pour chaque usager ». Une occasion pour les panélistes d'analyser les causes récurrentes des accidents de la circulation.

Au nombre desquelles, le non-respect du code de la route, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'indiscipline des conducteurs, l'état défectueux de certains véhicules, mais aussi une certaine tolérance face aux infractions. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'un changement de comportement des usagers, appelant chacun à davantage de responsabilité afin de réduire les accidents et les pertes en vies humaines.

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Le second axe de discussion, consacré au gaz butane, a mis en lumière les risques liés à son utilisation détournée. À cet effet, le directeur régional du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de San Pedro, Akpangni Amandin N'Guessan, a rappelé que l'usage de ce combustible comme carburant, notamment par certains taxis, est strictement interdit en Côte d'Ivoire.

Il a souligné que le gaz butane est exclusivement destiné à un usage domestique et a exhorté les transporteurs à se conformer aux normes en vigueur en utilisant des carburants appropriés. En complément, un pompier civil a prodigué des conseils pratiques aux participants pour une manipulation sécurisée du gaz au sein des ménages, afin de prévenir les accidents domestiques.

Le président du Gcusp, Nomel Yed Firmin, entend, à travers cette initiative, susciter une prise de conscience collective. Il a rappelé que la sécurité des consommateurs repose sur l'engagement de tous, soulignant qu'un consommateur informé et responsable contribue activement à l'amélioration de la qualité des produits et services. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation visant à renforcer la protection des consommateurs dans un contexte où les enjeux de sécurité demeurent préoccupants.