Cheick Bah, manager régional de l'Agence emploi jeune (Aej) à San Pedro et dans le Gboklê, a conduit le 13 mars mars, à l'hôtel de ville, la cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires du programmes de Travaux à haute intensité de main d'oeuvre (Thimo), dans la région. C'était en présence d'émissaires de la préfecture de région et de la mairie.

Cette étape intervient après 6 mois d'activités d'assainissement menées par les récipiendaires dans les villes de San Pedro et Grand-Béréby. Le montant desdits chèques d'une valeur de 120 mille francs Cfa, leur sera reversé, sous peu, à travers la Plate-forme de services - Cote d'Ivoire (Pfs-Ci). Partenaire de mise en oeuvre qui se veut un dispositif national d'insertion viable et pérenne des jeunes et personnes vulnérables par l'activité économique.

Le programme Thimo est une initiative gouvernementale, implémentée par l'Agence emploi jeune, visant à offrir une opportunité d'emploi temporaire d'une durée de six mois aux jeunes âgés de 18 à 40 ans. Ces jeunes, peu ou pas qualifiés connus sous l'identité de "brigadiers Thimo" participent, durant cette période, à des activités de salubrité et d'entretien au niveau local, notamment le curage des caniveaux et l'entretien des espaces verts.

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La cérémonie de remise de chèques à la cohorte de San Pedro et Grand-Béréby, faisait suite à celle du département de Tabou, organisée la veille, avec également les brigadiers Thimo de la sous-préfecture de Grabo. Prochaine étape, la région du Gboklê qui prend en compte ceux des départements de Fresco et Sassandra.