À peine inaugurée, la nouvelle École primaire publique (Epp) Magic System de Dédjako s'inscrit déjà dans cette dynamique écologique portée par "Gôlô Yô Nou Village". En effet, l'Ong y a procédé à une séance de planting d'arbres en marge de l'inauguration de l'école et de sa remise officielle à l'Etat de Côte d'Ivoire, le 12 mars 2026.

D'autant plus que « L'arbre, c'est la vie », est le slogan qui motive les actions de l'Ong "Gôlô Yô Nou Village" en faveur de la préservation de l'environnement. Depuis sa création en 2021, l'organisation revendique déjà une pléiade d'opérations de planting d'arbre dans plus d'une dizaine d'établissements scolaires primaires de la région.

L'Epp Magic System est une école flambant neuve construite grâce au partenariat entre la Fondation (Cma Cgm) (Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime, armateur de porte-conteneurs français) et la Fondation Magic System.

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La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi. Autorités préfectorales et administratives locales y ont également pris part, témoignant ainsi de leur intérêt pour cette initiative environnementale.

Parmi eux, le directeur régional de l'Environnement et de la Transition écologique, le représentant du directeur régional de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, ainsi que l'inspecteur de la circonscription, ont sensibilisé élèves et encadreurs aux bienfaits des arbres, à leur entretien et à la nécessité de préserver l'environnement.

Avec à sa tête sa présidente Boa Dorette épouse Aka, l'Ong dont l'appellation signifie en langue Kroumen « le village des enfants en or » a entrepris cette action en partenariat avec l'Alliance française de San Pedro.

Près de 45 plants d'essences différentes, notamment du teck, du framiré et du fraké, ont été mis en terre. À terme, ces arbres offriront de l'ombrage à l'Epp Magic System et contribueront à lui garantir un cadre de vie scolaire davantage adéquat.

"Gôlô Yô Nou Village" entend ainsi poursuivre un triple objectif : éduquer les enfants à la protection de l'environnement, lutter contre les effets du changement climatique et promouvoir des espaces scolaires durables. La mise en oeuvre technique de l'opération a été assurée par l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader).