Ile Maurice: Tourisme - Rs 4,7 mds depensées, mais une croissance qui stagne

Entre les exercices financiers 2016-17 et 2024-25, un montant total de Rs 4,7 milliards a été alloué à la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) pour promouvoir la destination Maurice sur les marchés internationaux. Pourtant, ces dépenses massives n'ont permis d'enregistrer aucune augmentation significative du nombre de touristes. En moyenne, seuls 1,38 million de visiteurs ont été recensés durant cette période.

Si les recettes touristiques ont connu une progression, passant de Rs 58 milliards à Rs 96,6 milliards, soit une hausse de 66,5 %, cette performance est jugée insuffisante au regard des investissements engagés. L'audit souligne l'absence d'un cadre stratégique clair et d'une vision à long terme pour le secteur, freinant son développement durable.

Un autre exemple marquant concerne le partenariat avec le Liverpool Football Club. Un montant de GBP 7,5 millions, soit environ Rs 417 millions, aura été déboursé sur trois ans pour promouvoir Maurice à l'international. Cependant, aucune évaluation post-campagne n'a été réalisée pour mesurer l'impact réel de cet investissement, soulevant des interrogations sur le retour sur investissement.

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Par ailleurs, la gestion de certains sites touristiques révèle des lacunes. À La Citadelle, où environ Rs 43 millions ont été investies dans des travaux d'infrastructure, des manquements en matière de sécurité ont été constatés, notamment l'absence de certificat incendie valide.