Ile Maurice: Agro-industrie - Dépendance aux importations, gaspillage de semences

21 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le secteur de l'agro-industrie fait face à des défis structurels majeurs, entre baisse de production locale, gestion inefficace des ressources et retards dans la mise en oeuvre des réformes. Les constats dressés dans le rapport d'audit 2024-2025 mettent en évidence des failles qui fragilisent la sécurité alimentaire du pays. L'un des éléments les plus préoccupants concerne la dépendance aux importations de semences. Sur les trois dernières années financières se terminant en juin 2025, 98 % des besoins en semences ont été couverts par des importations, illustrant la faiblesse de la production locale.

En même temps, la gestion des semences produites localement présente de sérieuses lacunes. Sur une production totale de 10 081 kg de semences sur six ans, 9 936 kg sont restés stockés, faute d'un système de gestion efficace.

Une partie de ces semences, parfois produites avant 2011, a perdu sa qualité au fil du temps. Cette mauvaise gestion a conduit à la destruction de 1 359 kg de semences expirées, représentant une perte estimée à Rs 1,1 million. Le recours à un système de gestion inadapté, basé sur le principe du Last In, First Out, a aggravé la situation en retardant l'utilisation des semences plus anciennes.

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Par ailleurs, le rapport met en évidence des lacunes dans la planification stratégique du secteur, notamment dans la production halieutique. L'absence d'un plan global pour augmenter la production locale de poisson et la non-évaluation des ressources inexploitées de la zone économique exclusive illustrent un manque de vision à long terme.

Sur le plan de la gouvernance, les progrès restent limités. Sur 18 recommandations formulées lors de l'audit précédent, seules quatre ont été pleinement mises en oeuvre, tandis que 10 sont partiellement appliquées et quatre n'ont pas été réalisées.

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