Ile Maurice: Infrastructures publiques - Gouvernance fragile, retards et millions engagés sans résultats

Au niveau de la National Infrastructure Division, l'audit souligne une structure de gouvernance inadéquate dans l'octroi d'assistance technique à des organismes publics et parapublics.

Des officiers ont ainsi réalisé des travaux hors du cadre officiel, percevant des rémunérations importantes. À titre d'exemple, Rs 8,93 millions ont été versées pour un projet de construction d'entrepôt pour la State Trading Corporation ; Rs 2,4 millions pour la rénovation de centres de jeunesse et Rs 434 787 pour des travaux municipaux. Ces pratiques soulèvent des risques de conflits d'intérêts et de non-conformité.

Par ailleurs, le ministère supervisait 211 projets au 30 juin 2025, dont 104 encore au stade de conception, illustrant une lenteur persistante dans la concrétisation des infrastructures. Le manque de suivi rigoureux est également pointé du doigt dans les projets routiers, avec des risques accrus de dérives financières et de retards. Un cas marquant concerne un projet dont le coût a été réévalué à Rs 61,7 millions après la détection d'un front-loading excessif dans le devis du contracteur, exposant l'État à des risques financiers importants.

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Du côté de la National Development Unit, les retards dans la mise en oeuvre des projets de drains sont particulièrement préoccupants. Malgré un programme national de gestion des inondations doté de Rs 11,7 milliards pour environ 1 700 projets, les mêmes problèmes persistent : lenteurs administratives, difficultés d'acquisition de terrains, mauvaise performance de contracteurs et dépassements de coûts. Même le Land Drainage Master Plan, élaboré à Rs 70 millions, n'a pas été pleinement exploité, les agences concernées n'y ayant pas accès, retardant ainsi des projets urgents de protection contre les inondations.