Ile Maurice: Sécurité sociale - Rs 479 m d'aides, mais des failles majeures dans l'attribution

21 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Au coeur des constats, des cas significatifs de paiements indus. L'audit révèle des paiements excédentaires d'aides sociales totalisant Rs 13,4 millions, dus principalement à l'absence de mise à jour des informations par les bénéficiaires concernant leur emploi, leur statut matrimonial ou leur départ du pays.

Rien que pour l'année, Rs 2,2 millions ont été indûment versées dans 141 nouveaux cas liés à des changements de situation professionnelle non déclarés. Le système de récupération de ces montants reste inefficace. Le taux de recouvrement des arriérés n'atteint que 23 %, ce qui traduit un manque de suivi et de coordination entre les institutions concernées.

Par ailleurs, des failles structurelles affectent la gestion des programmes sociaux. Le Marshall Plan Against Poverty, destiné à soutenir les ménages vulnérables, a coûté environ Rs 3,4 milliards entre 2016 et 2025. Pour la seule année 2024-2025, Rs 479,3 millions ont été versées à 8 761 ménages sous forme d'allocations mensuelles. Toutefois, l'audit souligne que le programme n'atteint pas pleinement ses objectifs, notamment en raison d'une évaluation insuffisante de l'éligibilité des bénéficiaires.

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Des problèmes de gouvernance aggravent la situation. L'absence de systèmes informatisés efficaces, le traitement manuel des dossiers et le manque de procédures standardisées compliquent le suivi des paiements. Dans certains cas, des écarts inexpliqués ont été constatés, dont une différence de Rs 722 694 liée aux pensions d'aide sociale.

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