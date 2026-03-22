Congo-Kinshasa: Démolition de centaines des maisons à Kolwezi

Des centaines des maisons ont été démolies vendredi 20 mars dans la Cellule Golf plateau/RVA, commune de Dilala à Kolwezi (Lualaba) par le gouvernement provincial. Plusieurs familles ont été contraintes de passer la nuit à la belle étoile.

Le gouvernement du Lualaba reproche aux propriétaires d'avoir érigé leurs bâtisses dans cette zone aéroportuaire appartenant à la RVA. En revanche, les victimes annoncent détenir des documents parcellaires en bonne et due forme.

Plusieurs biens domestiques, comme des lits, matelas, meubles, habits, appareils électroménagers...sont exposés dehors à la merci des intempéries dans la Cellule Golf plateau/RVA, dont les maisons venaient d'être démolies.

Des engins sont passés à l'action ce vendredi en démolissant des maisons d'habitation sous les yeux impuissants de leurs propriétaires. Cette opération s'est fait accompagner par des militaires et policiers.

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Les victimes n'ont pas bénéficié de l'indemnisation et il n'y a pas de solution de relogement immédiate. D'après les autorités de la province du Lualaba, il est question de moderniser l'aéroport de Kolwezi et élargir sa piste pour répondre aux normes internationales.

Les victimes, de leur côté, disent avoir acquis légalement leurs parcelles auprès des services habilités et détiennent des documents parcellaires.

En février dernier, les habitants de cette Cellule sont allés en justice contre l'exécutif provincial ; dénonçant la menace de démolition qui pesait sur leurs maisons. Cependant, la cour d'appel du Lualaba avait déclaré irrecevable la requête introduite par l'avocat de ces habitants, pour défaut de qualité.