Congo-Kinshasa: Report de l'élection du gouverneur de la province du Sankuru

Les habitants de la province du Sankuru devront patienter encore avant de connaître leurs nouveaux dirigeants. L'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, initialement prévue pour le 7 avril, est reportée sine die, a annoncé, samedi 20 mars, la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Dans un communiqué, la CENI dit avoir réévalué le calendrier électoral. Elle affirme ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour poursuivre les activités opérationnelles liées à ce scrutin.

Conformément à l'article 166 de la loi électorale, la CENI est tenue d'organiser l'élection dans les quinze jours suivant la publication de la liste définitive des candidats, prévue le 23 mars.

Mais l'institution électorale souligne que la poursuite du processus dépend de la mise à disposition des fonds.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A ce jour, onze dossiers de candidature, jugés conformes, ont été déposés pour la course aux postes de gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru.

Ce scrutin est attendu par la population locale dans un contexte politique particulier. Le gouverneur sortant, Victor Kitenge, avait été déchu le 26 mai dernier par l'Assemblée provinciale. Les députés l'accusaient notamment de mauvaise gestion des affaires provinciales, en particulier sur le plan sécuritaire, ainsi que le refus de répondre à leurs convocations.