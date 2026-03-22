Congo-Kinshasa: La MONUSCO apporte son appui logistique à l'élargissement de l'aéroport de Beni

La MONUSCO a annoncé samedi 21 mars 2026 avoir apporté un appui logistique au gouvernement provincial du Nord-Kivu, pour accélérer les travaux d'extension de la piste de l'aéroport de Mavivi à Beni.

Depuis quelques mois, les autorités provinciales ont lancé les travaux de modernisation de cet aéroport, seule porte d'entrée et de sortie aérienne dans la province depuis une année, à la suite de l'occupation de la ville de Goma par l'AFC/M23.

La mission onusienne a mis à disposition huit camions et des engins lourds, afin de permettre l'avancement rapide du chantier avant l'arrivée de la grande saison des pluies, qui risque de ralentir les travaux.

Le nouveau chantier de l'aéroport de Beni consiste en une extension de la piste pour aller jusqu'à 3 300 mètres, et puis à la construction d'une nouvelle aérogare, expliqué Abduramane Ganda, chef de Bureau de la MONUSCO/ Beni.

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Cet appui fait suite une sollicitation du gouverneur du Nord-Kivu pour accompagner dans ce projet. « Il nous a demandé de mettre à leur disposition trois camions par jour, avec des chauffeurs et du carburant. Nous en avons mobilisé huit. Nous avons ajouté deux pelleteuses et deux chargeurs », a détaillé la même source.

Selon Abduramane Ganda, par ce geste, la MONUSCO contribuer à cette oeuvre de développement de la zone ; le développement et la paix, qui sont au coeur du mandat de la mission onusienne en RDC, étant indissociables.

« Le gouverneur a demandé trois mois, c'est ce que nous allons faire. Les travaux consistent au terrassement, ensuite à dégager toute la latérite, qui a été sortie du chantier, et au nivellement. Quand le moment de mettre le tarmac sera arrivé, nous allons réviser notre contribution », a assuré le chef de Bureau de la MONUSCO/Beni.