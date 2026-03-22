Congo-Kinshasa: Plus de 10 morts et de nombreux disparus dans une attaque attribuée aux ADF à Nzaro en Ituri

Une attaque attribuée aux rebelles ADF a coûté la vie à plus de dix personnes, jeudi 19 mars, dans le village de Nzaro, situé à environ 90 km de Mambasa-centre, en province de l'Ituri.

Selon un bilan encore provisoire, plusieurs personnes sont portées disparues, tandis que des maisons et d'autres biens ont été incendiés. D'après la société civile du Congo, plusieurs villages situés le long de l'axe

Mambasa-Nduye se sont complètement vidés de leurs habitants, et le trafic y est désormais interrompu. Plusieurs écoles et structures sanitaires restent également fermées.

Les rebelles ADF continuent de semer la terreur dans le territoire de Mambasa. Après les attaques récemment signalées à Muchacha, Babesua et Penge, ces combattants ont investi, depuis mercredi 18 mars, la localité de Nzaro, en pleine forêt.

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Des sources de la société civile rapportent que ces assaillants auraient profité de l'absence de militaires pour commettre ces graves violations des droits humains.

Face à cette insécurité persistante, les habitants des villages environnants, notamment ceux de Malembi, ont fui vers Apodo, dans la province du Haut-Uele. Les écoles et les centres de santé sont fermés, tandis que les activités économiques et agricoles sont totalement paralysées.

La société civile appelle le gouvernement à renforcer la présence des FARDC dans la zone afin de mettre fin aux exactions de ces rebelles, qui continuent d'étendre leur emprise. De son côté, l'armée affirme mener actuellement des opérations dans la région.