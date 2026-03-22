Ethiopie: L'initiative « Empreinte verte » du pays est une référence inspirante pour les nations, selon l'ambassadeur de Colombie

Addis-Abeba — L'initiative de l'empreinte verte de l'Éthiopie constitue un modèle remarquable qui inspire les pays et leurs dirigeants à travers le monde, a déclaré l'ambassadeur de Colombie en Éthiopie, Yeison Arcadio Meneses Copete.

Dans un entretien accordé à ENA, le diplomate a salué cette politique portée par le Premier ministre Abiy Ahmed, la qualifiant d'initiative majeure et d'effort collectif exemplaire.

Il a souligné qu'au-delà de l'action gouvernementale, cette démarche repose également sur l'engagement des citoyens.

Selon lui, il est essentiel que les dirigeants renforcent la sensibilisation autour des enjeux climatiques afin d'encourager une mobilisation générale -- citoyens, responsables politiques, universitaires -- pour faire face aux défis environnementaux.

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Il a insisté sur l'importance d'une implication collective dans les différentes initiatives visant à répondre aux multiples enjeux liés au changement climatique.

Lancée en 2019, l'initiative « Héritage vert » a permis de mobiliser le pays autour d'un vaste programme de reboisement, avec plus de 48 milliards de plants mis en terre.

Cette campagne contribue à la restauration des écosystèmes, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la préservation de la biodiversité, tout en constituant un exemple concret d'action climatique menée en Afrique.

Évoquant la désignation de l'Éthiopie pour accueillir la COP32, l'ambassadeur a souligné qu'il s'agit d'une opportunité majeure de coopération internationale.

Il a rappelé l'expérience de la Colombie dans l'organisation de la COP16, mettant en avant les possibilités de partage d'expertise entre les deux pays.

Selon lui, cette collaboration permettra de combiner l'expérience colombienne et la vision éthiopienne afin de relever les défis climatiques à venir.

La sélection de l'Éthiopie pour accueillir la COP32, entérinée lors de la COP30 à Belém, illustre le rôle croissant du pays dans la diplomatie climatique mondiale.

Elle met également en lumière le leadership africain en matière d'action climatique et marque une étape importante pour le continent.

Cette reconnaissance internationale s'appuie notamment sur les résultats de l'initiative « Empreinte verte » et sur l'engagement soutenu du pays en faveur des énergies renouvelables et du développement durable.