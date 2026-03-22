Addis-Abeba — Environ 36 journalistes issus de médias publics et privés ont achevé avec succès une formation de renforcement des capacités d'une durée de 21 jours, organisée par le Centre d'excellence des médias éthiopiens.

Cette formation, conçue pour renforcer les compétences professionnelles et promouvoir un journalisme éthique, a réuni des praticiens des médias désireux d'améliorer leurs compétences et de s'adapter aux exigences évolutives du métier.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes, le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité et président du conseil d'administration de l'Autorité éthiopienne des médias, Redwan Hussien, a souligné le rôle crucial de telles formations dans la construction nationale.

Il a noté que le renforcement des capacités des journalistes contribue à une meilleure communication entre le public et les institutions clés, tout en favorisant un journalisme responsable et informé.

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Il a ajouté que ce programme constitue une expérience révélatrice pour les participants, leur permettant d'approfondir leurs connaissances, de maintenir la responsabilité dans la couverture médiatique et de renforcer les normes professionnelles.

Il a également annoncé que des programmes de formation similaires se poursuivront dans les prochaines sessions pour bénéficier à davantage de journalistes à travers le pays.

La directrice générale de l'Autorité éthiopienne des médias, Haymanot Zelke, a pour sa part qualifié cette première édition de formation de jalon important pour le secteur des médias. Elle a insisté sur son rôle dans la comble des lacunes en compétences et la promotion du professionnalisme au sein de l'industrie.

Ce programme s'inscrit dans les efforts continus pour bâtir un paysage médiatique compétent et responsable, capable de soutenir les priorités de développement national.

L'Autorité éthiopienne des médias a créé le Centre éthiopien d'excellence des médias pour servir de pôle national de développement et de renforcement des capacités des médias.

Ce centre se concentre sur l'amélioration des compétences des journalistes et des dirigeants des médias grâce à des programmes de formation pratiques et fondés sur des preuves, alignés sur les besoins du pays.

Avec un accent fort sur le professionnalisme, la liberté d'expression et l'indépendance des médias, le centre propose des formations spécialisées dans des domaines clés tels que le journalisme électoral, financier et de santé.

Il adopte une approche inclusive et axée sur la technologie, combinant connaissances théoriques et compétences pratiques adaptées au contexte éthiopien.

Grâce à des partenariats avec des institutions médiatiques, des organisations académiques et des experts de l'industrie, le centre travaille à combler l'écart entre l'enseignement universitaire du journalisme et la pratique réelle, tout en contribuant à la transformation plus large du secteur des médias en Éthiopie et au-delà.