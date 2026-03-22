Afrique: L'envoyée de l'Union africaine salue les avancées de l'Éthiopie en matière de leadership féminin et appelle à une participation accrue des femmes lors des prochaines élections

21 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À l'approche des septièmes élections générales, prévues le 1er juin 2026, l'Union africaine a salué les avancées de l'Éthiopie en matière de promotion du leadership féminin, tout en encourageant une implication encore plus forte des femmes dans le processus démocratique.

S'exprimant devant l'ENA, Liberata Mulamula, envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, a insisté sur le rôle déterminant des femmes dans la tenue d'élections pacifiques, crédibles et inclusives.

Elle a rappelé que, dans de nombreux pays africains, les femmes constituent la majorité de l'électorat, faisant souvent preuve d'un engagement remarquable pour exercer leur droit de vote, ce qui confère un poids considérable à leur voix.

Depuis 2018, l'Éthiopie a enregistré des avancées significatives en matière d'égalité des genres dans la gouvernance, notamment grâce à des réformes ayant instauré une représentation paritaire au sein de l'exécutif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette dynamique a permis aux femmes d'accéder à des fonctions clés dans les institutions publiques, marquant une évolution importante vers une gouvernance plus inclusive.

Ces progrès se traduisent également par une présence accrue des femmes au parlement, atteignant environ 40 %, un niveau considéré comme une étape majeure dans la transformation politique du pays, malgré des défis structurels persistants.

À l'approche des prochaines élections, l'ambition est de consolider ces acquis en renforçant davantage la représentation féminine dans les sphères décisionnelles.

L'envoyée spéciale a par ailleurs réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à accompagner le processus électoral éthiopien, en mettant l'accent sur la nécessité de garantir des élections libres, transparentes et apaisées, permettant aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits.

Au-delà de la participation électorale, elle a encouragé les femmes à se porter candidates et à assumer des responsabilités de leadership, soulignant leur apport spécifique à la gouvernance, notamment dans les domaines sociaux et communautaires.

Selon elle, une participation accrue des femmes à tous les niveaux du processus électoral constitue un levier essentiel pour renforcer la démocratie, promouvoir la paix et accélérer le développement du pays.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.