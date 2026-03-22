Addis-Abeba — À l'approche des septièmes élections générales, prévues le 1er juin 2026, l'Union africaine a salué les avancées de l'Éthiopie en matière de promotion du leadership féminin, tout en encourageant une implication encore plus forte des femmes dans le processus démocratique.

S'exprimant devant l'ENA, Liberata Mulamula, envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, a insisté sur le rôle déterminant des femmes dans la tenue d'élections pacifiques, crédibles et inclusives.

Elle a rappelé que, dans de nombreux pays africains, les femmes constituent la majorité de l'électorat, faisant souvent preuve d'un engagement remarquable pour exercer leur droit de vote, ce qui confère un poids considérable à leur voix.

Depuis 2018, l'Éthiopie a enregistré des avancées significatives en matière d'égalité des genres dans la gouvernance, notamment grâce à des réformes ayant instauré une représentation paritaire au sein de l'exécutif.

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Cette dynamique a permis aux femmes d'accéder à des fonctions clés dans les institutions publiques, marquant une évolution importante vers une gouvernance plus inclusive.

Ces progrès se traduisent également par une présence accrue des femmes au parlement, atteignant environ 40 %, un niveau considéré comme une étape majeure dans la transformation politique du pays, malgré des défis structurels persistants.

À l'approche des prochaines élections, l'ambition est de consolider ces acquis en renforçant davantage la représentation féminine dans les sphères décisionnelles.

L'envoyée spéciale a par ailleurs réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à accompagner le processus électoral éthiopien, en mettant l'accent sur la nécessité de garantir des élections libres, transparentes et apaisées, permettant aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits.

Au-delà de la participation électorale, elle a encouragé les femmes à se porter candidates et à assumer des responsabilités de leadership, soulignant leur apport spécifique à la gouvernance, notamment dans les domaines sociaux et communautaires.

Selon elle, une participation accrue des femmes à tous les niveaux du processus électoral constitue un levier essentiel pour renforcer la démocratie, promouvoir la paix et accélérer le développement du pays.